Эрдоган сравнил Нетаньяху и Гитлера

Эрдоган: Нетаньяху идеологически практически родственен Гитлеру
Depo/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Его слова приводит агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, власти Израиля рассказывают миру «выдуманные сказки сионизма».

«Устав ООН провозглашает территориальную целостность государств, суверенное равенство и недопустимость насильственного изменения их границ. Следовательно, сценарии, созданные на основе концепции «земли обетованной», юридически недействительны и лишены легитимности. <...> В этом отношении Нетаньяху идеологически практически родственен Гитлеру», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что Нетаньяху может ждать та же судьба, что и Гитлера, если он не сможет предвидеть ожидающее его поражение под влиянием достигнутого им прогресса.

16 сентября Нетаньяху во вторник на заседании суда по одному из дел против него подтвердил начало мощной операции в городе Газа.

В ночь на 16 сентября сообщалось, что израильская армия в течение 20 минут нанесла 37 ударов по палестинскому городу Газе. Израильские войска применили вертолеты и беспилотные летательные аппараты, а также открыли огонь из артиллерийских орудий.

Ранее исламские страны призвали приостановить членство Израиля в ООН.

