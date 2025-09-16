ЦАХАЛ наносит массированные удары по городу Газе

Ynet: израильские войска за 20 минут нанесли 37 ударов по Газе

Израильская армия в течение 20 минут нанесла 37 ударов по палестинскому городу Газе. Об этом сообщает портал Ynet.

Израильские войска применили вертолеты и беспилотные летательные аппараты, а также открыли огонь из артиллерийских орудий.

В настоящее время на улицах Газы звучат взрывы. Жители северо-западных районов города массово покидают свои дома и стараются выехать из Газы. Из-за скопления на дорогах транспортных средств движение по ним затруднено.

По информации йеменского телеканала Al Masirah, в результате израильского обстрела районов Газы Сабра и Аль-Дарадж пострадали десятки горожан. Некоторых из них завалило обломками жилых домов.

16 сентября сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию по захвату города Газы.

Ранее исламские страны призвали приостановить членство Израиля в ООН.