Швеция и Нидерланды призвали ЕС наложить санкции на Израиль

МИД Швеции и Нидерландов в письме призвали ЕС ввести санкции против Израиля

Швеция и Нидерланды призвали Евросоюз (ЕС) наложить санкции в отношении Израиля и ХАМАС на фоне с гуманитарного кризиса в секторе Газа. Соответствующее письмо министры иностранных дел этих стран направили главе дипломатии ЕС Кае Каллас, передает Sveriges Radio.

«Швеция и Нидерланды в письме требуют от ЕС ввести санкции против Израиля и ХАМАС с целью смягчения гуманитарного кризиса в секторе Газа», — говорится в материале.

По данным издания, в письме говорится о введении санкций против политического руководства ХАМАС, а также о заморозке торговых отношений с Израилем. Кроме того, в документе содержится призыв к введению персональных ограничений против «экстремистки настроенных» израильских министров, которые поддерживают план оккупации Западного берега реки Иордан.

В письме глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард заявила, что политика Израиля угрожает концепции сосуществования двух государств. Отмечается, что письмо также получат руководители внешнеполитических ведомств других европейских стран.

22 августа агентства и гуманитарная организация системы ООН выпустили совместное сообщение, согласно которому в секторе Газа впервые было объявлено состояние катастрофического голода. По данным Всемирной организации, эта ситуация коснулась более полумиллиона человек.

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над сектором Газа и ликвидации структуры палестинского движения ХАМАС.

Ранее Норвегия пообещала исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху.