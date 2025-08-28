На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Швеция и Нидерланды призвали ЕС наложить санкции на Израиль

МИД Швеции и Нидерландов в письме призвали ЕС ввести санкции против Израиля
true
true
true
close
Mahmoud Issa/Reuters

Швеция и Нидерланды призвали Евросоюз (ЕС) наложить санкции в отношении Израиля и ХАМАС на фоне с гуманитарного кризиса в секторе Газа. Соответствующее письмо министры иностранных дел этих стран направили главе дипломатии ЕС Кае Каллас, передает Sveriges Radio.

«Швеция и Нидерланды в письме требуют от ЕС ввести санкции против Израиля и ХАМАС с целью смягчения гуманитарного кризиса в секторе Газа», — говорится в материале.

По данным издания, в письме говорится о введении санкций против политического руководства ХАМАС, а также о заморозке торговых отношений с Израилем. Кроме того, в документе содержится призыв к введению персональных ограничений против «экстремистки настроенных» израильских министров, которые поддерживают план оккупации Западного берега реки Иордан.

В письме глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард заявила, что политика Израиля угрожает концепции сосуществования двух государств. Отмечается, что письмо также получат руководители внешнеполитических ведомств других европейских стран.

22 августа агентства и гуманитарная организация системы ООН выпустили совместное сообщение, согласно которому в секторе Газа впервые было объявлено состояние катастрофического голода. По данным Всемирной организации, эта ситуация коснулась более полумиллиона человек.

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над сектором Газа и ликвидации структуры палестинского движения ХАМАС.

Ранее Норвегия пообещала исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами