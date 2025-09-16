На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Еврокомиссия на этой неделе примет пакет мер против Израиля

Еврокомиссия 17 сентября примет комплекс мер против Израиля
Virginia Mayo/AP

Еврокомиссия 17 сентября примет комплекс мер против Израиля. Об этом заявила официальный представитель высшего органа исполнительной власти Европейского союза Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Еврокомиссары на заседании коллегии в среду примут пакет мер в отношении Израиля, включая предложение комиссии приостановить действие некоторых торговых положений Соглашения между ЕС и Израилем», — сказала представитель ЕК.

В конце августа Швеция и Нидерланды призвали ЕС наложить санкции в отношении Израиля и ХАМАС на фоне с гуманитарного кризиса в секторе Газа. Соответствующее письмо министры иностранных дел этих стран направили главе дипломатии Кае Каллас.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК планирует приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в его адрес.

Ранее глава МИД Израиля назвал премьера Испании позором страны.

Война в Газе
