Нетаньяху подтвердил активное наступление в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник на заседании суда по одному из дел против него подтвердил начало мощной операции в городе Газа. Его слова приводит портал Ynet.

«Мы начали мощную операцию в городе Газа», — заявил он.

Нетаньяху также выразил недовольство тем, что слушания по его делу продолжаются более 8 часов в день. Помимо этого, он попросил судью отложить его постоянное присутствие на заседениях в связи с этим событием.

В ночь на 16 сентября сообщалось, что израильская армия в течение 20 минут нанесла 37 ударов по палестинскому городу Газе. Израильские войска применили вертолеты и беспилотные летательные аппараты, а также открыли огонь из артиллерийских орудий.

Утром стало известно, что более 40 человек пострадали в результате атак, их госпитализировали в ближайшие больницы для оказания помощи. Кроме того, свыше 60 человек спасти не удалось.

Ранее армия Израиля подтвердила удар по верхушке ХАМАС.