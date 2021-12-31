«Ядерную войну нельзя начинать, ее нельзя и выиграть». Итоги переговоров Путина и Байдена

Гарантии безопасности, ситуация на Украине, возможные санкции и разрыв отношений — все эти вопросы обсудили президенты РФ и США в ходе беседы по телефону, состоявшейся в четверг. Она продолжалась 50 минут. Все подробности — в материале «Газеты.Ru».

Поздно вечером в четверг, 30 декабря, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидером США Джозефом Байденом. Как проинформировала пресс-служба Кремля, главной темой беседы стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России.

«Владимир Путин дал подробные пояснения принципиальных подходов, заложенных в основу российских проектов договора между РФ и США и соглашения России с государствами – членами Организации Североатлантического договора. Подчеркнуто, что результатом совместной работы должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ. Акцентировано, что безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности», — говорится в сообщении.

Выражена обоюдная готовность к серьезному и содержательному диалогу по обозначенным вопросам, отметили в пресс-службе российского лидера. Стороны подтвердили, что переговоры состоятся сначала в Женеве 9–10 января, а затем в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся дискуссии и в ОБСЕ. Президенты договорились держать под личным контролем ход дискуссий на упомянутых переговорных треках и особенно в двустороннем формате с прицелом на скорейшее достижение конкретных результатов.

В этом контексте Джозеф Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения.

С российской стороны был дан исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Джозефом Байденом вариант принятия «масштабных» санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В частности, сказано, что это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений.

«Президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями. В целом разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам. Условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне», — рассказали в Кремле.

Недопустимость начала ядерной войны

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков добавил, что Байден несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны.

«Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире», — сообщил Ушаков.

Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре, указал помощник президента РФ.

Американский лидер заверил, что Вашингтон не намерен размещать на Украине ударные наступательные вооружения.

«Путин заметил, что это один из ключевых моментов, который как раз включен в наши документы, которые мы передали американцам, по которым хотим вести дальше субстантивные переговоры», — приводит ТАСС слова Ушакова.

Вопросы двусторонней повестки в ходе разговора не затрагивались. «Вы знаете, этот разговор был посвящен полностью вопросам о гарантиях безопасности, конкретные вопросы двусторонней повестки дня не затрагивались», — констатировал он. — «Хотя была подчеркнута мысль, что если переговоры по гарантиям безопасности пойдут успешно, то это, естественно, приведет к определенной нормализации и, может быть, даже улучшению вообще двусторонних отношений».

Ушаков подчеркнул, что Байден «хорошо подготовился и сделал весьма содержательные ремарки». По его словам, президент США в целом согласился с позицией по гарантиям безопасности, которую ему обозначил Путин.

«Главное — нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России.

Президент США в принципе с такой точкой зрения согласился и отреагировал вполне логично и вполне серьезно», — рассказал помощник главы российского государства.

Путин обозначил Байдену позицию России по поводу размещения наступательных вооружений у ее границ. «Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации — достаточно сложной — будем вести себя так, как вели бы США, если бы наступательные вооружения были размещены около американских границ», — заявил Ушаков, отметив, что российский лидер специально «сделал несколько заходов», чтобы донести до своего коллеги эту ключевую мысль.

Возможен ли разрыв отношений

Путин указал на возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».

Как рассказал Ушаков, президент США упомянул, что «в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции», в том числе в экономической и военной сферах.

«Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами.

И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», — добавил помощник российского лидера.

Впоследствии такие шаги будут расценены потомками как ошибка, указал Путин. «А таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, и поэтому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать», — отметил представитель Кремля.

Масштабные санкции

По его словам, Байден не уточнил, какие именно действия Москвы могут привести к санкциям. «Нет, конкретно это не обсуждалось,» — ответил Ушаков на вопрос, объяснил ли президент США, о какой именно «эскалации» на российско-украинской границе, которая может повлечь за собой рестрикции, идет речь.

«Байден упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе.

Эта тема обсуждалась и в предыдущем разговоре президентов РФ и США 7 декабря и на это наш президент дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», — сказал помощник главы российского государства, отметив, что «это очень серьезное дело».

В то же время упомянутый разрыв связей с Западом, по его словам, на данный момент «ничего не предполагает». «Потому что мы не знаем, что такое «масштабные санкции», но мы знаем, что это будет колоссальная ошибка, которая может привести к самым серьезным последствиям», — добавил Ушаков.

«Надеемся, что этого не будет, с этой целью и мы, и американцы, и другие западные страны начинают переговорный процесс по трем трекам. Для этого мы работаем и для этого наши президенты достигли договоренностей, чему мы, в общем-то, рады и чем довольны», — сообщил он.

Байден не обозначил конкретные пункты, которые не устраивают США в предложениях РФ по гарантиям безопасности. «Нет, конкретно пункты не обозначались. Но, как я уже упомянул, американцы говорили, что для них неприемлемо передвижение российских войск вдоль украинской границы, они на это делают акцент», — проинформировал Ушаков.

Разговор президентов России и США длился 50 минут. «Диалог будет продолжен. Кроме того, президенты будут подталкивать переговоры, которые будут вести наши соответствующие межведомственные команды в Женеве», — заключил представитель Кремля.

О чем сообщили в Белом доме

Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной, следует из пресс-релиза Белого дома.

«Он ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину. Президент Байден также выразил поддержку дипломатии, начиная с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Президент Байден подтвердил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в обстановке деэскалации, а не эскалации», — отмечается в сообщении.

«Байден изложил два пути, два аспекта подхода США, которые действительно будут зависеть от действий России в предстоящий период. Один — это дипломатический путь, ведущий к деэскалации ситуации, а другой — путь, который больше ориентирован на сдерживание, включая серьезные издержки и последствия, если Россия решит продолжить вторжение в Украину. И эти затраты включают в себя экономические издержки, включают корректировку и увеличение численности сил НАТО в странах-союзниках, а также дополнительную помощь Украине, позволяющую ей и дальше защищать себя и свою территорию», — добавил представитель американской администрации высокого ранга.

Предыдущие переговоры лидеров двух стран состоялись 7 декабря в формате видеосаммита. Важным событием для российско-американских отношений считают их 40% россиян, неважным — 14%, следует из опроса Фонда «Общественное мнение».

Самыми важными темами переговоров люди чаще всего называли «договоренность насчет Украины», «распространение НАТО к нашим границам» и «сохранение мира». Надеются на улучшение отношений России и США после переговоров 21% респондентов. По мнению 4%, отношения между странами ухудшатся, 55% изменений не ждут. В представлении 6% опрошенных американские санкции против России ослабнут, 28% считают, что они будут усиливаться, 40% — что изменений здесь не случится.