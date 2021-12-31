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Байден сказал Путину, что США не станут размещать наступательные вооружения на Украине

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Saul Loeb/AP

Помощник главы РФ Юрий Ушаков рассказал, что во время телефонного разговора президент США Джо Байден заверил президента России Владимира Путина, что ударных наступательных вооружений США на Украине не будет. Об этом сообщает ТАСС.

«Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», — сказал Ушаков.

Путин назвал это ключевым моментом, который как раз включен в российские документы по гарантиям безопасности в Европе, отметил помощник. По его словам, Путин подчеркнул, что Россия в этой сложной ситуации вести себя так, как вели бы США, если бы наступательные вооружения были размещены около американских границ.

Ранее стали известны подробности разговора Путина и Байдена.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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