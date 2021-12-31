В переговорах Путина и Байдена встал вопрос об исключении продвижения НАТО на восток

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Джо Байденом подчеркнул, что итогом совместной работы Москвы, Вашингтона и НАТО должны стать твердые гарантии исключения возможности дальнейшего продвижения альянса на восток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Кремля.

Отмечается, что Путин дал подробные пояснения принципиальных подходов проектов договора между РФ, США и НАТО.

Еще одним результатом совместной работы должно стать гарантии по исключению размещения угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ.

В Белом Доме уже дали оценку предстоящим переговорам по гарантиям безопасности с Россией. Представитель Белого Дома на брифинге заявил, что на предстоящих переговорах по гарантиям безопасности с Россией будут и согласия, и противоречия.