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В переговорах Путина и Байдена встал вопрос об исключении продвижения НАТО на восток

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Spc. Ryan Lucas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Джо Байденом подчеркнул, что итогом совместной работы Москвы, Вашингтона и НАТО должны стать твердые гарантии исключения возможности дальнейшего продвижения альянса на восток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Кремля.

Отмечается, что Путин дал подробные пояснения принципиальных подходов проектов договора между РФ, США и НАТО.

Еще одним результатом совместной работы должно стать гарантии по исключению размещения угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ.

В Белом Доме уже дали оценку предстоящим переговорам по гарантиям безопасности с Россией. Представитель Белого Дома на брифинге заявил, что на предстоящих переговорах по гарантиям безопасности с Россией будут и согласия, и противоречия.

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