Американская и российская стороны рассказали об обсуждаемых санкциях Путиным и Байденом

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, как о возможной деэскалации напряженности путем дипломатии, так и о потенциальных экономических санкциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга.

Байден изложил два пути, два аспекта подхода США. По словам американского чиновника, они зависят от российских действий в предстоящий период.

В качестве первого рассматривается путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации. Второй путь, указал чиновник, в большей степени сфокусирован на сдерживании и экономических мерах.

Российский дипломат, помощник президента Юрий Ушаков добавил, что Байден не пояснил, какие именно действия РФ могут привести к санкциям.

По словам российского дипломата, Байден упомянул о так называемых «масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе» Ушаков напомнил, что это уже обсуждалось в предыдущем разговоре глав государств 7 декабря. Путин дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений, напомнил представитель Кремля.

По словам Ушакова, «это очень серьезное дело». Но суть нынешнего разговора в том, чтобы продолжить обмен мнениями по тем вопросам, которые Россию «серьезно волнуют», уточнил дипломат.

Журналисты спросили, что имеется в виду, когда говорится о возможном «разрыве связей с Западом». Ушаков на это ответил, что пока это ничего не предполагает, так как никто не знает, что такое «масштабные санкции».

«Это будет колоссальная ошибка, которая может привести к самым серьезным последствиям», — указал российский представитель. Он также выразил надежду, что этого не случится.

Ранее сообщалось, что Путин и Байден провели переговоры.