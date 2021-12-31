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Путин и Байден согласовали переговоры по безопасности в Европе

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Pavel Golovkin/AP

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора согласовали последовательность переговоров по безопасности в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

«10 января в Женеве, состоится разговор в рамках Совета Россия — НАТО 12 января и встреча ОБСЕ 13 января. Они оба обсудили важность прагматичной, ориентированной на результат дипломатии. Полагаю, президент Байден рассматривал данный разговор как стремление создать условия для этого», — сказал чиновник.

По его словам, Байден дал понять, что все вопросы по европейской безопасности должны обсуждаться с союзниками Вашингтона в Европе. Представитель Белого дома отметил, что Путин выразил согласие с этой позицией США.

Стороны признали, что будут как области, где можно достичь значимого прогресса, так и направления, по которым согласие может быть невозможно.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Байдена. По его словам, переговоры получились серьезными. Президенты обсудили ситуацию с Украиной, санкции, расширение НАТО и российские гарантии по безопасности в Европе.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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