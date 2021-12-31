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В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Байдена

В Кремле заявили, что разговор Путина и Байдена был серьезным, а не «святочными посиделками»

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Reuters/РИА «Новости»

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден хорошо подготовились к телефонному разговору. Слова Ушакова приводит ТАСС.

По его словам, разговор получился серьезным, хотя лидеры поздравили друг друга с новогодними праздниками и пожелали успехов российскому и американскому народам.

«Но особо хотелось подчеркнуть, что это не был какой-то чисто предновогодний разговор, какие-то святочные посиделки», — отметил Ушаков. Он добавил, что ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное событие, в котором свои роли сыграли оба президента.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Байдена и Путина завершился. Переговоры длились 50 минут, сообщила американская сторона. Разговор начался в 23:35 по московскому времени.

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