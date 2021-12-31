Байден в разговоре с Путиным подчеркнул недопустимость начала ядерной войны

Помощник главы РФ Юрий Ушаков рассказал, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны. Об этом сообщает ТАСС.

«Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире», — сообщил помощник президента РФ.

По его словам, Байден заявил, что Россия и США должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре.

Ранее Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Байдена. По его словам, переговоры получились серьезными, хотя лидеры поздравили друг друга с новогодними праздниками и пожелали успехов российскому и американскому народам.

В ходе разговора глава Белого дома заявил, что ударных наступательных вооружений США на Украине не будет.