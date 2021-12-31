В Белом доме заявили, что Байден предупредил Путина по ситуации в Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе переговоров вновь предупредил президента России Владимира Путина, что в случае эскалации ситуации на Украине, США будут помогать этой стране, сообщается на сайте Белого Дома.

«Байден повторил, что в случае вторжения России на Украину будут последствия», — указано в сообщении.

По словам представителя администрации американского президента, речь идет об укреплении сил НАТО и «предоставлении Украине дополнительной помощи». О характере этой помощи информации нет.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал президенту России Владимиру Путину, что США не станут размещать наступательные вооружения на Украине.

До этого 7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.