Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пушков заявил о соперничестве Украины c Польшей за статус «опоры Запада» 03:34
В переговорах Путина и Байдена встал вопрос об исключении продвижения НАТО... 03:22
«Нам некуда отступать»: посол России о напряженности с НАТО и... 03:16
В ООН оценили переговоры Байдена с Путиным 03:13
Стало известно, как можно выявить рак по пальцам 02:58
В Белом доме рассказали, что Байден несколько дней готовился к разговору... 02:48
В Белом Доме дали оценку предстоящим переговорам по гарантиям безопасности... 02:46
Байден в разговоре с Путиным подчеркнул недопустимость начала ядерной войны 02:29
Американская и российская стороны рассказали об обсуждаемых санкциях Путиным и Байденом 02:26
Байден сказал Путину, что США не станут размещать наступательные вооружения... 02:10

В Белом доме заявили, что Байден предупредил Путина по ситуации в Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Pavel Golovkin/AP

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе переговоров вновь предупредил президента России Владимира Путина, что в случае эскалации ситуации на Украине, США будут помогать этой стране, сообщается на сайте Белого Дома.

«Байден повторил, что в случае вторжения России на Украину будут последствия», — указано в сообщении.

По словам представителя администрации американского президента, речь идет об укреплении сил НАТО и «предоставлении Украине дополнительной помощи». О характере этой помощи информации нет.

Ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал президенту России Владимиру Путину, что США не станут размещать наступательные вооружения на Украине.

До этого 7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть