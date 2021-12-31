В Белом доме рассказали, что Байден несколько дней готовился к разговору с Путиным

Представитель американской администрации рассказал, что президент США Джо Байден в течение нескольких дней готовился к телефонному разговору с российским коллегой Владимиром Путиным вместе со своими советниками. Об этом пишет РИА «Новости».

«Вы знаете, кто они. В первую очередь, это госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, в процесс были вовлечены и другие сотрудники», - сказал чиновник.

По его словам, разговор был серьезным и конкретным, а сам контакт был уместным в связи с готовящимися в начале января дипломатическими переговорами. Он добавил, что США будут интенсивно общаться с союзниками по итогам разговора президентов.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Байдена. По его словам, переговоры получились серьезными, хотя лидеры поздравили друг друга с новогодними праздниками и пожелали успехов российскому и американскому народам. Президенты обсудили ситуацию с Украиной, санкции, расширение НАТО и российские гарантии по безопасности в Европе.

В ходе разговора глава Белого дома заявил, что ударных наступательных вооружений США на Украине не будет. Байден в телефонном разговоре Путиным несколько раз подчеркнул недопустимость начала ядерной войны.