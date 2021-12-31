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В Белом Доме дали оценку предстоящим переговорам по гарантиям безопасности с Россией

Белый Дом: на переговорах с РФ будут и согласия, и противоречия

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Reuters/РИА «Новости»

Представитель Белого Дома на брифинге заявил, что на предстоящих переговорах по гарантиям безопасности с Россией будут и согласия, и противоречия, сообщается на сайте американской администрации.

«Оба лидера признали, что, вероятно, будут как области, где мы можем достичь значимого прогресса, так и области, где согласие может быть невозможным. Предстоящие переговоры более четко определят контуры обеих этих категорий. Для этого дипломатия и нужна», — указано в сообщении.

Представитель Белого Дома также прокомментировал планы американской администрации на первую декаду января.

«На протяжении последующих десяти дней перед переговорами мы продолжим интенсивные консультации с нашими союзниками и партнерами, в том числе сообщим о состоявшемся разговоре партнерам и союзникам по НАТО и властям Украины», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Байден в разговоре с Путиным подчеркивал недопустимость начала ядерной войны.

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