Войны и голосования на фоне пандемии: чем запомнится 2020 год

Главное для России

После январского обращения президента к Федеральному собранию в России не только впервые за 8 лет a href=«https://www.gazeta.ru/politics/2020/01/15_a_12911864.shtml»>сменился премьер-министр, но и началась подготовка к масштабной конституционной реформе. Вокруг нее и сосредоточилась вся политическая жизнь страны в этом году.

Спустя всего неделю после послания президента Госдума в первом чтении приняла текст поправок к основному закону.

После этого начались публичные дебаты, которые закончились в середине марта. Тогда всего за несколько дней Госдума, Совфед, региональные парламенты, президент и Конституционный суд окончательно утвердили поправки. До их вступления в силу требовалась лишь поддержка населения на всенародном голосовании.

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Тянуть с этой процедурой власти также не собирались: день Х должен был пройти уже 23 апреля. Пандемия скорректировала эти планы и общероссийское голосование перенесли на 1 июля.

В период агитационной кампании власти всячески избегали слова «референдум», в том числе и потому, что с юридической точки зрения всенародное голосование им не являлось. Тем не менее, после обнародования результатов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал произошедшее «триумфальным референдумом о доверии президенту Путину».

close Кирилл Кухмарь/ТАСС

Причины для такого заявления были. Поправки не только де-факто закрепляют за Россией статус социального государства и меняют архитектуру взаимоотношений ветвей власти, но и дают президенту Путину возможность возглавлять страну вплоть до 2036 года.

Движение года: Black Lives Matter

Никто уже не узнает, думал ли когда-нибудь 46-летний безработный афроамериканец Джордж Флойд о том, что его жизнь может изменить мир. Так или иначе, в 2020 году именно это и произошло. Его смерть в результате задержания сотрудниками полиции спровоцировала массовые протесты сначала в США, а затем и в Европе. Пик протестных акций пришелся на июнь, когда противники расизма и полицейского насилия вышли на улицы 2 тыс. городов в 60 странах мира.

В авангарде протестов, которые регулярно перерастали в беспорядки и анархию, стояло движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни Черных Важны»).

Это движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, существует уже 7 лет, но именно в этом году о нем услышал весь мир. В этом же году оно стало крупнейшим общественно-политическим движением в американской истории, объединив 26 млн человек.

close Tom Brenner/Reuters

Акции BLM оставили глубокий след в сознании западного общества, заставив политиков, культурных деятелей и простых граждан пересмотреть свое отношение к расизму и даже к собственной истории.

Их политические последствия еще предстоит оценить в будущем, однако уже сейчас можно говорить, что 2020 год был крайне удачным для представителей левых движений и прогрессистов всех мастей. В конце концов, как признаются лидеры BLM, в его основе лежит старый-добрый марксизм.

Выборы года: Белоруссия

Еще на этапе предвыборной кампании было очевидно, что президентские выборы 2020 в Белоруссии будут жаркими. Во время сбора подписей противники действующей власти организовывались стихийные митинги, проходившие под лозунгом «Саша 3%» — якобы именно столько составлял уровень поддержки бессменного главы государства.

В отношении основных конкурентов Александра Лукашенко — блогера Сергея Тихановского, экс-руководителя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало — в этот период были возбуждены уголовные дела.

Однако оппозицию это не сломило — штабы кандидатов объединились вокруг жены Тихановского Светланы и развернули самую масштабную в истории Белоруссии общественную кампанию.

В день выборов в городах Белоруссии и у посольств этого государства по всему миру собрались многокилометровые очереди из желающих проголосовать. Когда участки закрылись и были объявлены предварительные результаты, согласно которым Лукашенко набрал более 80%, толпы людей начали протестовать.

Милиция отреагировала на протест крайне жестко: в отношении граждан применялись все возможные спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули. Однако жестокость силовиков возымела обратный эффект и в следующие дни еще большее число возмущенных граждан вышли на улицы.

close Пресс-служба президента РБ/РИА «Новости»/AP

Протесты продолжались каждый день, некоторые сотрудники крупных предприятий пытались организовать забастовку, солидаризировались с гражданами отдельные политики и дипломаты — в какой-то момент казалось, что Александр Лукашенко, который стал появляться на публике в камуфляже и с автоматом в руках, действительно может уйти.

Однако этого так и не произошло. Режим оказался достаточно устойчивым, а протест — недостаточно централизованным. Свою роль в этом конфликте сыграло и решение России признать итоги выборов.

Протесты в Минске продолжаются до сих пор и проходят каждое воскресенье. Но в этом году своих целей протестующие уже точно не добьются.

Поражение года: Трамп против Байдена

В иных обстоятельствах титул «главного лузера года» мог бы получить президент Молдавии Игорь Додон, который в ноябре проиграл президентское кресло бывшему премьеру Майе Санду. Однако 2020 год был безжалостен ко всем, и даже самые сильные мира сего не устояли под его ударами.

В начале года мало кто сомневался, что Дональд Трамп будет триумфально переизбран на второй срок: экономика страны была на подъеме, безработица достигла минимума, а его главные соперники на предстоящих выборах — достаточно пожилые демократы, антирейтинг каждого из которых не ниже, чем у самого Трампа.

Менее чем за полгода ситуация в США и в мире изменилась столь кардинально, что победу действующего президента никто не уже предсказывал.

close Morry Gash/Reuters

Выборы 2020 года наверняка запомнятся американцам как самые скандальные. Впервые мир ждал их результатов не одну ночь, а несколько дней, и впервые проигравший кандидат отказался признать поражение. Причиной тому — массовые фальсификации, которые по мнению Трампа и его партии, имели место в подконтрольных демократам ключевых штатах.

Многочисленные судебные иски не принесли какого-либо результата: в конечном итоги коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена. А значит, в январе в Белом доме поселится новый президент.

Человек года: Реджеп Эрдоган

Мы позволим себе не согласиться с журналом Time, присудившему титул «человек года» Джо Байдену и его напарнице Камале Харрис.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган как непосредственный участник наибольшего за год числа скандалов и конфликтов заслуживает этого звания ни чуть не меньше.

В самом начале 2020 года в Турции было принято решение направить войска в раздираемую гражданской войной Ливию, чтобы поддержать возглавляемое Файезом Сараджем Правительство национального согласия (ПНС). Поддержка Турции помогла ПНС оттеснить Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифа Хафтара от столицы Триполи, однако примирению сторон и прекращению военных действий эти шаги Анкары не способствовали.

close RTErdogan/Twitter

Вмешательство Турции в ливийскую войну стало причиной для обострения отношений между Анкарой и ЕС: члены объединения неоднократно подозревали турецкие корабли в нарушении эмбарго на поставку оружия в Ливию, что приводило к дипломатическим скандалам. А соглашение с Ливией о морских границах спровоцировало конфликт с Грецией и Кипром, который стал поводом для введения в отношении Турции санкций со стороны ЕС.

Главным европейским противником Эрдогана безусловно стал президент Франции Эммануэль Макрон.

На протяжение всего года политики обменивались взаимными обвинениями и даже оскорблениями, и в конечном итоге их конфликт привел к масштабным антифранцузским протестам в исламских странах.

Параллельно https://www.gazeta.ru/politics/2020/11/17_a_13364053.shtml»>продолжали ухудшаться отношения Эрдогана с США, которые под конец года также подготовили все условия для введения санкций против Анкары.

Помимо всего вышеперечисленного ухудшению отношений Турции со странами Запада способствовало и решение вернуть православному собору Святой Софии в Стамбуле статус мечети.

Конфликт года: война в Нагорном Карабахе

Президент Турции не остался в стороне и от армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. В течение года ситуация в регионе обострялась несколько раз, пока 27 сентября там не вспыхнула полномасштабная война. Анкара открыто поддержала Баку, причем не только словами, но также военной техникой, а по некоторым данным и наемниками из других горячих точек.

close Defence Ministry of Armenia/Reuters

Война продолжалась шесть недель. За время боевых действий стороны предпринимали несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось только трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября, которое было заключено при посредничестве России.

Соглашение зафиксировало военный триумф Азербайджана, который вернул под свой контроль большую часть территорий непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и добился возможности создания транспортного коридора со своей автономией в Нахичевани.

Гарантировать сохранение режима прекращения огня в регионе будут российские миротворцы.

Поражение в войне спровоцировало политическую нестабильность в Армении. По всей стране проходят протестные акции оппозиции, которая требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Уступать давлению улицы глава армянского правительства не намерен, но покинуть пост готов: в случае, если его партия проиграет досрочные парламентские выборы.

Гран-при: пандемия коронавируса

Безусловно, пандемия — главное событие года, которая повлияла на все сферы жизни нашего общества. Многие политики, в том числе самого высокого уровня — Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр России Михаил Мишустин и многие другие — сами переболели новой болезнью. Но этим влияние пандемии на политическую жизнь, разумеется не ограничивается.

На протяжение всего года политики были вынуждены искать решения, которые помогли бы одновременно спасти как жизни граждан, так и экономики, боролись за свой рейтинг и даже переносили сроки выборов и голосований.

И хотя мы уже научились жить в новой реальности, а по всему миру даже началась вакцинация, пока, пожалуй, подводить окончательные итоги этого события пока рано.