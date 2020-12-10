Иск от 18 штатов: исход выборов президента США решит Верховный суд

Представители 17 штатов, где у власти находятся республиканцы, направили в Верховный суд (ВС) США обращение в поддержку иска генпрокурора Техаса Кена Пэкстона, который попросил суд пересмотреть результаты президентских выборов в четырех американских штатах — Пенсильвании, Висконсине, Джорджии и Мичигане.

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Соответствующее обращение поддержали Алабама, Арканзас, Западная Вирджиния, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Оклахома, Северная Дакота, Теннесси, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина и Юта. Во всех этих штатах, предварительно, победу одержал действующий президент Дональд Трамп, за исключением одного округа Небраски, где верх взял его оппонент — демократ Джо Байден.

17 штатов обратились к Верховному суду как «друзья суда» — группа лиц, заинтересованных в процессе, которая не является прямыми участниками разбирательства. По американскому законодательству, они имеют право подать в ВС письменное обращение, чтобы выразить свое мнение по тому или иному делу.

Своим заявлением представители этих регионов поддержали рассмотрения иска Пэкстона против итогов голосования в колеблющихся штатах, в которых с небольшим отрывом Байден обошел Трампа. С точки зрения генпрокурора Техаса, нормы обработки бюллетеней в этих штатах были нарушены, в том числе при подсчете почтовых голосов, поэтому итоги выборов в них следует признать недействительными.

Как отмечает Fox News, главная цель иска Пэкстона в том, чтобы перенести на более поздний срок назначение выборщиков из этих четырех штатов. В качестве официальной причины значится нарушение конституции США при изменении правил проведения выборов, что могло привести к серьезным нарушениям на голосовании.

Вмешательство Трампа

О якобы имевших место масштабных фальсификациях на выборах в ноябре 2020 года неоднократно заявлял как сам Дональд Трамп, так и представители его штаба. Президент отказывается признавать предварительные итоги голосования, которые указывают на уверенную победу Байдена, и уже более месяца пытается оспорить результаты выборов в разных штатах.

Команде Трампа удалось согласовать пересчет голосов в Джорджии, однако ожидаемого успеха за этим не последовало, напротив, повторная обработка бюллетеней лишь закрепила победу кандидата-демократа. В остальных штатах иски Трамп попросту отклоняются, за неимение весомых доказательств «масштабных нарушений».

Вместе с тем мелкие нарушения все же были обнаружены: в той же Джорджии нашли чуть больше тысячи неучтенных бюллетеней. Тем не менее, отсутствие серьезных ошибок и тем более фальсификаций зафиксировали повсеместно.

Впрочем, с появлением иска Пэкстона и подключению к нему 17 штатов, президент США решил пойти несколько дальше. Он поблагодарил представителей этих регионов за поддержку расследования «самого крупного» мошенничества в истории страны, а также потребовал включить его в дело генпрокурора Техаса в качестве заинтересованной стороны.

Трамп направил соответствующее заявление в Верховный суд, прикрепив к нему 39-страничный документ с объяснением фальсификаций на выборах и утверждением, что последовавший после выборов раскол среди американцев сопоставим с климатом в США накануне гражданской войны.

Как пишет Politico, в тексте Трамп отмахивается от необходимости доказать наличие крупных нарушений в ходе голосования, он придерживается линии, что отсутствие поддающегося оценке мошенничества фактически доказывает его наличие.

«Конституционный вопрос заключается не в том, совершили ли избиратели мошенничество, а в том, нарушили ли государственные чиновники закон, систематически ослабляя меры по обеспечению целостности избирательных бюллетеней, так что фальсификации невозможно обнаружить», — подчеркивается в документе.

Кроме того, в документе утверждается, что штаты скорректировали свою избирательную политику с учетом «очевидного партийного преимущества». При этом в одном из спорных регионов избирательный процесс полностью контролировали республиканцы, но Трамп упускает эту деталь.

«Безопасная гавань»

Рассматривая ситуацию вокруг иска Пэкстона необходимо указать на одну важную деталь.

Соответствующее обращение в Верховный суд генпрокурор-республиканец направил 8 декабря, и это важная дата в американском избирательном процессе. Именно в этот день все штаты должны были закончить подсчет бюллетеней и поставить точку в судебных спорах.

Этот вопрос регулируется правилом «безопасной гавани», введенным в конце XIX века во избежание повторения печального опыта президентских выборов 1876 года. Тогда в гонке участвовали демократ Сэмюэл Тилден и республиканец Ратерфорд Хейс, но из-за сомнений в честности выборов в четырех штатах пришлось организовать пересчет голосов. Ситуация чуть не привела к новой гражданской войне, на фоне волнений в обществе войска были введены в Вашингтон.

Собственно, чтобы избежать повторения таких событий и было введено соответствующее правило и, казалось бы, 8 декабря должны были завершиться все иски по выборам. Однако появление иска Пэкстона несколько изменило ситуацию. Верховный суд не стал отклонять обращение, хотя 20 лет назад воспользовался правилом «безопасной гавани» для остановки пересчета голосов во Флориде, где решался исход гонки Джорджа Буша-младшего и Алберта Гора.

Напротив, ВС потребовал от Висконсина, Джорджии, Мичигана и Пенсильвании, которые Пэкстон обвиняет в нарушениях при подсчете голосов, ответить на запрос генпрокурора Техаса к полудню 10 декабря.

Как говорил директор проекта Amistad Филип Клайн, который руководил рядом исков в поддержку Трампа, по факту дедлайн для любых судебных разбирательств — полдень 20 января, когда официально подходит к концу срок полномочий президента. По его словам, это продиктовано конституцией США, когда правило «безопасной гавани» — лишь закон, принятый конгрессом.

В то же время, бывший пресс-секретарь минюста США Сара Исгур считает, что утвержденный в 1887 году закон безнадежно неясен. В законе говорится, что конгресс будет рассматривать как «окончательную» любую аттестацию избирателей, разрешенную в соответствии с установленными в штате процессами, к дате «безопасной гавани». Однако, по сути, ничто не запрещает конгрессу этого не делать.

«Им потребовалось десять лет (после скандальных выборов 1876 года), чтобы написать закон, который никто не может прочитать, чтобы исправить проблему, которую он на самом деле не решал», — написала Исгур в Twitter.

Юристы Трампа уже не раз говорили, что дата «безопасной гавани» является бессмысленной, поэтому они просто будут ее игнорировать. Если учитывать слова Клайна, споры вокруг выборов вполне могут затянуться до 20 января. Фактор конгресса тут может оказаться решающим, потому что после голосования выборщиков именно ему предстоит утвердить итоги выборов.

Коллегия проголосует 14 декабря, а законодательный орган должен одобрить результат 6 января. Ряд конгрессменов уже выразили свое намерение оспорить итоги выборов выборщиков, в том числе республиканец Мо Брукс пообещал голосовать против документа. Решение по иску Пэкстона тут может также сыграть свою роль, если ВС поддержит позицию генпрокурора Техаса после получения ответа от представителей четырех спорных штатов.

Шанс на успех?

Могут ли все эти факторы в итоге привести к переизбранию Трампа или хотя бы официальному пересчету голосов сразу в четырех штатах — вопрос достаточно сложный. Более того, встанет ли конгресс на сторону действующего президента, учитывая, что большинство в палате представителей принадлежит его соперникам из Демократической партии.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев,

иск Пэкстона в ВС, скорее всего, следует рассматривать как политический документ, равно как и подключение к нему других штатов и самого Трампа.

«В этой связи необходимо обратить внимание на два фактора. Во-первых, на дату — до 8 декабря должны были завершиться все иски и подсчеты голосов, 14 декабря уже голосуют выборщики. Как в таких обстоятельствах члены Верховного суда могут отнестись к обращению Пэкстона? Есть ли у них на него время, когда буквально через несколько дней начинается голосование коллегии выборщиков? С моей точки зрения, они не примут его к исполнению и на этом все закончится», — добавил эксперт.

Верховный суд США сам принимает решения, какие иски принимать и какие дела открывать, продолжил Рогулев. По сути, его поставили перед необходимостью принять участие в решении вопроса, в котором задействованы голоса миллионов американцев, хотя ВС — орган не избираемый и формально ответственности перед избирателями не несет.

«Однако никакой судья не будет на себя брать такую ответственность, потому что не понятно, что за этим может последовать. Конституция США не предусматривает переноса выборов, а изменить ее за такой срок не получится», — резюмировал эксперт.