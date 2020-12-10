Санкции против Турции и бюджетный прорыв: о чем договорились лидеры ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза проводят последний в этом году двухдневный саммит в Брюсселе. Впервые за два месяца встречи проходят в очном формате, но с соблюдением масочного режима.

В первый день саммита обсуждение ключевых вопросов повестки дня серьезно затянулось, переговоры продолжались до глубокой ночи, но в итоге лидерам ЕС удалось достичь ряда важных договоренностей.

Во-первых, главы государств и правительств все же смогли согласовать утверждение семилетнего бюджетного плана сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,07 трлн и фонда восстановления ЕС на €750 млрд.

Реклама

Польша и Венгрия блокировали утверждение этой инициативы с конца осени из-за несогласия с подключением к системе распределения средств нового механизма по контролю за соблюдением принципа верховенства права в государствах объединения. Варшава и Будапешт зачастую критикуются Брюсселем за нарушение основ европейской демократии в своей внутренней политике, в частности по треку жестких миграционных законов и ущемлению прав сексуальных меньшинств.

Польско-венгерская победа

На саммите сторонам удалось согласовать компромиссный вариант соглашения. Так, положение о принципе верховенства права было сохранено, однако оно вступит в силу только после того, как Европейский суд юстиции подтвердит его соответствие соглашениям о Евросоюзе. Как пишет Politico, это дает Польше и Венгрии возможность оспорить те или иные санкции по этому механизму в случае их появления, что устроило все стороны.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий комментируя принятый компромисс, назвал новый вариант двойной победой, поскольку Варшава не уступила ни одного положения Брюсселю.

«Бюджет ЕС может вступить в силу, и Польша получит из него 770 млрд злотых (около $211 млрд). Теперь эти деньги в безопасности, потому что механизм условий был ограничен очень точными критериями. Сегодняшние условия блокируют возможность изменения этих правил в будущем в ущерб Польше», — объявил председатель правительства Польши.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что текущие переговоры были одними из самых сложных на его памяти. По его словам, достигнутый в рамках саммита компромисс — только первый шаг к новому бюджету.

«Есть еще одно сложное препятствие: это ратификация этого соглашения национальными парламентами. Мы сделали свою работу, как могли, но теперь у национальных парламентов еще есть шанс обсудить и одобрить то, чего мы достигли», — подчеркнул Орбан.

Договоренность по бюджету — важное достижение для ЕС, в особенности с учетом продолжения пандемии коронавируса.

Фонд восстановления ЕС на €750 млрд должен помочь государствам, пострадавшим от эпидемии, и теперь его запуск фактически вопрос решенный — не считая момента ратификации договоренности в парламентах стран ЕС, о чем как раз напомнил премьер Венгрии.

Турецкие санкции

Еще одним серьезным достижением саммита стала договоренность по санкциям против Турции. Этот вопрос неформально был на повестки дня еще с лета, когда агрессивные действия Анкары в Восточном Средиземноморье вызвали определенную обеспокоенность в ЕС. В особенности этот вопрос волновал Грецию, Кипр и Францию, которые оказались непосредственными участниками конфликта с Турцией в регионе.

Дело в том, что турецкая сторона начала незаконные исследования на континентальном шельфе в Средиземном море, в частности у Греции и Кипра, подкрепляя легитимность своих действий военными кораблями. Призывы со стороны Афин и Никосии к прекращению исследований особого результата не дали, и обстановка в регионе стала достаточно напряженной.

Масло в огонь также подлило появление французского военного корабля, с помощью которого Париж попытался поддержать своих союзников.

Военной эскалации удалось избежать, но в ЕС все же было запущено обсуждение касательно возможного ответа на действия Анкары.

Санкции, по сути, рассматривались изначально, так как на этом активно настаивали Греция и Кипр.

В Брюсселе от Турции требовали отказаться от незаконных исследований в Средиземном море, но в итоге никаких серьезных изменений на этом направлении не произошло. Собственно, поэтому ответом саммита ЕС стали новые санкции против Анкары.

«Саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море», — говорится в заявление лидеров Евросоюза.

Более того, ЕС намерен координировать свои действия и решения по Турции с властями США.

Однако главы стран и правительств Евросоюза призвали оставить открытыми каналы для диалога с Анкарой, в том числе по вопросу сдерживания мигрантов с Ближнего Востока и помощи сирийским беженцам.

Последний момент тут упоминается не просто так, поскольку Турция играет важную роль в защите ЕС от нового миграционного кризиса. Четыре года назад Анкара согласилась закрыть свою европейскую границу для мигрантов, в обмен на средства для содержания беженцев и ускорения переговоров по вступлению в ЕС. И если деньги Турция получила, то переговоры по ее евроинтеграции зашли в тупик. Анкара может в любой момент открыть границу, пустив поток мигрантов в ЕС, мотивируя это неисполнением обещаний со стороны Брюсселя — соответствующий прецедент уже произошел в конце февраля текущего года.

Антироссийский подход

Помимо санкций против Турции, лидеры ЕС также согласовали продление ограничительных мер в отношении России. Это событие не столь сенсационное, поскольку речь идет о санкциях, которые последовательно продлеваются последние шесть лет. Как говорил председатель Европейского совета Шарль Мишель,

в этот раз ни одна страна ЕС не высказалась против продолжения санкционного давления на Москву.

Таким образом действия ограничительных мер было продлено еще на полгода, поскольку лидеры ЕС не увидели продвижения по ключевому вопросу — урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, к которому и привязаны европейские антироссийские санкции.

Решение саммита ЕС по санкциям в отношении России по традиции позитивно оценили в странах Прибалтики, где последовательно говорят о необходимости дальнейшего «сдерживания» РФ.

К примеру, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что одобряет продление ограничений против Москвы за «несоблюдение международного права». «Евросоюз не потерпит агрессии России против суверенной Украины», — написал литовский лидер в Twitter.

Вирусный пакт

Еще одним знаковым событием первого дня саммита ЕС стало принятие ряда предложений в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Во-первых, главы правительств и государств Евросоюза выступили за создание сертификата о вакцинации среди стран объединения, что позволит снять ограничения на передвижения внутри блока в будущем.

Во-вторых, лидеры ЕС предложили разработать международный договор о борьбе с пандемиями, подготовкой которого займется Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). С их точки зрения, это позволит улучшить предупреждение и противодействие различным эпидемиям в будущем.

В-третьих, саммит Евросоюза пришел к тому, что государства блока обязаны бороться с дезинформацией вокруг вакцинации от коронавируса и воспринимать применение вакцины как общественное благо. Согласно заявлению лидеров ЕС, в объединении необходимо предоставлять четкую фактическую информацию о вакцинах.

И, наконец, в-четвертых, главы правительств и государств решили, что

повышенные санитарные меры в Европе должны быть сохранены до появления эффекта массовой вакцинации от коронавируса.

На саммите отдельно отметили, что создание вакцины не означает завершение пандемии, поэтому ЕС следует продолжать противоэпидемические мероприятия, в том числе из-за возможности появления новых волн эпидемии.

Вездесущий Brexit

Еще одной важной темой первого дня саммита стали вопросы климата, по которым найти решение лидеры ЕС не могли до глубокой ночи. По информации Politico, особую сложность создало появление нескольких разных предложений в дебатах по климатическим целям Евросоюза.

Речь идет о работе над договоренностями по повышению целевого показателя сокращения выбросов к 2030 году до 55%. Проект вызывает опасения со стороны Польши и Чехии — государств, зависимых от угольной промышленности. Соблюдение текущего плана чревато для Варшавы и Праги повышенными расходами в разных сферах. Они пытаются добиться от ЕС увеличения финансирования для модернизации энергетической системы, чтобы они могли заменить уголь на газ или ядерную энергию.

Серьезных подвижек в этом вопросе пока достичь не удалось, вероятно дискуссия будет продолжена сегодня, 11 декабря — второй день саммита ЕС. Вместе с этим вопросом на повестке дня находится еще одна важна тема, а именно — будущее отношений Евросоюза и Великобритании.

Переходной период Brexit завершается в конце года, а стороны до сих пор не смогли прийти к соглашению по своим дальнейшим отношениям, что создает высокую вероятность выхода Лондона из состава ЕС без сделки.

Собственно, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон об этом и заявил, призвав британцев готовится к Brexit без соглашения с Евросоюзом.

При этом глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что на саммите не будут отводить время для отдельной дискуссии по этому вопросу. Согласно плану встречи, лидеры ЕС только заслушают доклад председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по текущему состоянию переговоров с Великобританией.

Помимо Brexit, как ожидается, на второй день лидеры ЕС поговорят о ряде внутренних вопросов. В частности, главы государств и правительств объединения рассчитывают обсудить вопросы безопасности, в особенности борьбу с терроризмом и насильственным экстремизмом.