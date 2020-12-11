«Человек года»: Time выбрал Байдена и Харрис

Редакция журнала Time назвала победителей в номинации «Человек года». По версии руководителей издания, ключевыми фигурами 2020-го стали Джозеф Байден и Камала Харрис.

Политиков из Демократической партии США после ноябрьских выборов провозгласили президентом и вице-президентом Америки. Не согласившийся с победой Байдена действующий президент США Дональд Трамп также входил в шорт-лист журнала.

Среди ключевых в 2020 году фигур назывались также главный инфекционист США Энтони Фаучи и медработники, а также движение за «расовую справедливость» Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).

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Победители в номинации были оглашены популярным музыкантом Брюсом Спрингстином, он назвал их имена в видеоролике, который Time опубликовал в своем Twitter.

Мнение читателей журнала обычно не совпадает с мнением редакции. Вместо Байдена и Харрис они выбрали людей, работавших в пандемию коронавируса — врачей, медсестер, курьеров и продавцов.

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Год назад «Человеком года» журнал назвал шведскую эко-активистку Грету Тунберг. Читатели же выбрали участников антикоммунистических протестов в Гонконге.

«Человеку году» по версии Time уже почти сто лет — это звание присуждается журналом с 1927 года. За это время на декабрьской обложке журнала оказывались американские президенты Франклин Делано Рузвельт и Джон Кеннеди, немецкий фюрер Адольф Гитлер, советский вождь Иосиф Сталин, американский солдат и пользователь Всемирной Сети.

В 1956 году «Человеком года» стал венгерский борец за свободу — участник антисоветского восстания. В 1969 году — представитель американского среднего класса, «молчаливое большинство», поддержавшее войну во Вьетнаме. В 2014 году — медики, сражавшиеся с африканской лихорадкой Эбола. В 1982 году «Человеком года» стал персональный компьютер.

В 2007 году это звание было присуждено президенту РФ Владимиру Путину. Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев был удостоен этой чести дважды. Один раз его назвали «человеком десятилетия».

В начале декабря 2020 года Time представил еще одну обложку — на ней изображено перечеркнутое красными линиями крест-накрест число «2020» и написано «Худший год в истории». По мнению кинокритика Стефани Закарек, написавшей статью для выпуска журнала, этот год можно сравнить с фильмом-антиутопией, но очень тягомотным и вовсе не захватывающим.

«Это было не только мучительно, но и обыденно. Повседневная рутина обратилась против нас», — считает автор статьи. Она добавила, что

2020-й был тяжелейшим для большинства молодых землян, а человеческое общество существенно поменялось.

В 2020 году Time также впервые выбрал «Ребенка года». Им стала 15-летняя Гатанджали Рао, исследовательница высоких технологий. Она изучает, среди прочего, искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок. Кроме того, подросток применяет их для решения проблем в повседневной жизни.

Журнал считает, что новая категория должна служить «барометром для оценивания новых лидеров самого молодого поколения Америки». Рао стала победителем в этой номинации, обойдя других четырех финалистов. Всех пятерых отобрала специально созданная комиссия. Всего на это звание было номинировано 5000 детей в США в возрасте от 8 до 16 лет.