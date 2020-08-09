В очередях и без интернета: как голосует Белоруссия. LIVE

Огромные очереди у белорусских диппредставительств в России объясняют ограничительными мерами, связанными с распространением коронавируса.
«Такие очереди связаны с высокой активностью избирателей и мерами предосторожности, предпринимаемыми на фоне COVID-19. Есть ограничение по одномоментному нахождению людей на участке. Сейчас мы стараемся расширить пропускную способность, учитывая эпидемиологические требования», — рассказал РИА Новости представитель посольства Белоруссии в Москве.
Согласно ограничительным мерам в посольстве одновременно могут находиться не более 10 человек.
А это фото все той же спецтехники возле администрации президента Белоруссии в Минске:
Судя по всему, власти готовятся к тому, что может начаться уже после закрытия избирательных участков. СМИ публикуют видеозаписи с проезжающими по Минску колонами военной техники.
Еще один скандальный эпизод сегодняшних выборов — задержание российских журналистов с телеканала «Дождь». Были задержаны корреспонденты Владимир Роменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов.
Группа людей в штатском и в масках положила на асфальт работников телеканала, связала им руки, после чего увела в неизвестном направлении.
По словам участницы кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой, репортеров задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
Подробнее об этом читайте в нашем материале:
А вот данные с зарубежных участков ЦИК Белоруссии получит только завтра.
ЦИК Белоруссии сообщает, что явка на выборах президента Белоруссии к 16.00 составила 73,40%
Наибольший ажиотаж наблюдается в Гомельской и Могилевской областях, где проголосовали уже более 80% избирателей. Меньше всего проголосовавших пока в Минске — 58,79%
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов сообщил, что нарушений, ставящих под сомнение легитимность выборов в Белоруссии.
Помимо очередей еще одна характерная особенность сегодняшних выборов в Белоруссии — проблемы с интернетом, которые наблюдаются по всей стране.
С утра 9 августа пользователи Сети отмечают перебои в работе мессенджеров, в том числе Telegram. Также затруднен доступ к YouTube, некоторым сайтам, в том числе к порталу независимого наблюдения за выборами Zubr.in. С перебоями работают и VPN-сервисы.
Невозможно зайти на государственные порталы, в том числе на сайт президента Белоруссии, и на сайты государственных СМИ. Сообщения о проблемах с доступом к Сети поступают из разных регионов страны.
В пресс-службе крупнейшего интернет-оператора «Белтелеком» заявили о проблеме с «внешними каналами и большой нагрузкой»
Не менее впечатляюще выглядят очереди и на обычных участках в Белоруссии:
Выборы, к слову, уже давно признаны состоявшимися. По состоянию на 14:00 проголосовали 65,19 процента избирателей, сообщал замглавы ЦИК Вадим Ипатов. При этом на досрочном голосовании, которое началось еще во вторник, по официальным данным проголосовали более 40% избирателей. Это — абсолютный рекорд. Оппозиция в такие цифры предсказуемо не верит.
Таким образом сейчас выглядит очередь у консульства Белоруссии в Санкт-Петербурге. По словам людей из этой очереди, люди обвили квартал уже как минимум два раза. Многие переживают, что не успеют проголосовать до закрытия участка.
Добрый день, дорогие друзья! Голосование на президентских выборах в самом разгаре, но все самое интересное только начинается!
Судя по видеозаписям и фотографиям с избирательных участков, прямо сейчас ажиотаж на этих выборах невероятный, что в целом не удивительно. Оппозиция призывала своих сторонников приходить на участки именно сегодня, во второй половине дня. Таким образом, оппозиция надеется свести к минимуму возможности для фальсификаций.
Подробнее о стратегии белорусской оппозиции на этих выборах можно почитать в нашем материале: