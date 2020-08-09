В очередях и без интернета: как голосует Белоруссия. LIVE

Огромные очереди у белорусских диппредставительств в России объясняют ограничительными мерами, связанными с распространением коронавируса.

«Такие очереди связаны с высокой активностью избирателей и мерами предосторожности, предпринимаемыми на фоне COVID-19. Есть ограничение по одномоментному нахождению людей на участке. Сейчас мы стараемся расширить пропускную способность, учитывая эпидемиологические требования», — рассказал РИА Новости представитель посольства Белоруссии в Москве.

Согласно ограничительным мерам в посольстве одновременно могут находиться не более 10 человек.