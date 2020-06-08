Газ и пули: почему протесты в США перекинулись на Европу

Протесты в США в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими продемонстрировали, что проблему расизма в стране преодолеть так и не удалось. Более того, в американском правительстве и обществе до сих пор нет дорожной карты по полному искоренению расизма.

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Убийство Флойда запустило цепную реакцию, которая, что важно, вышла далеко за пределы США.

31 мая в Лондоне, Берлине и Копенгагене люди вышли на демонстрацию против расизма и жестокости полиции, несмотря на то что Европа только начала снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин,

основной причиной, побудившей европейцев выйти на улицы своих городах, стали именно события в США, а не проблемы расизма в Европе.

«Конечно, проблема расизма присутствует, наверно, в любой стране — где-то больше, где-то меньше. Наверное, было бы неправильно говорить, что это явление вообще где-то полностью отсутствует. Но, очевидно, что в данном случае протесты, в первую очередь, связаны с тем, чтобы продемонстрировать отношение европейского гражданского общества и различных правозащитных движений к тому, что происходит в США. То есть они послужили таким катализатором и стали главным лейтмотивом, и очевидно, что европейцы выступили на стороне не властей США, а на стороне мирных манифестантов», — считает эксперт.

Постепенно протестные настроения начали распространяться по всей Европе, а сами демонстрации — приобретать радикальный характер.

Германия

7 июня глава МИД Германии Хайко Маас упрекнул президента США Дональда Трампа в угрозах применения насилия по отношению к протестующим.

«Демократы должны всегда примирять, а не раскалывать общество», — сказал он, добавив, что США не единственная страна, столкнувшаяся с расизмом.

В тот же день в Берлине протесты переросли в столкновения. На требования сотрудников правоохранительных органов остановиться участники протеста бросались камнями и бутылками.

28 полицейских были ранены. 93 человека были задержаны. Накануне протесты прошли в Гамбурге, когда начались беспорядки, полиция применила перцовые баллончики. По информации местных СМИ, на протестные акции Black Lives Matter (Жизни черных важны) в поддержку митингующих в США вышли десятки тысяч человек.

Великобритания

2 июня официальный представитель премьер-министра Великобритании Джеймс Слэк, комментируя протесты в США, заявил, что граждане должны иметь возможность для проведения мирных акций протеста.

«Насилие, которое мы наблюдали в США в последние дни, явно вызывает тревогу, — заявил он. — Людям должно быть позволено мирно протестовать. Как сказал вчера министр иностранных дел, кадры смерти Джорджа Флойда глубоко огорчают нас, и мы сочувствуем всем тем, кто пострадал».

На следующий день в Лондоне прошли протесты, сопровождавшиеся беспорядками. В субботу, 6 июня, жители британской столицы снова оккупировали улицы. Все выходные в Лондоне проходили демонстрации, переросшие в беспорядки и столкновения между протестующими и полицейскими.

Сегодня британская полиция выпустила заявление, в котором сообщается, что в воскресенье были задержаны 36 человек. При этом в сообщении отмечается, что акция, в целом, проходила мирно, однако «к утру сегодняшнего дня 35 офицеров сообщили о полученных травмах, двум из них потребовалась госпитализация».

Борис Джонсон 7 июня заявил, что все ответственные за беспорядки будут наказаны.

«Люди имеют право мирно протестовать, соблюдая социальную дистанцию, но не имеют права нападать на полицию. Эти демонстрации были подорваны бандитизмом — и они являются предательством дела, которому они призваны служить. Ответственные будут привлечены к ответственности», — написал премьер в Twitter.

Франция

Протесты против полицейского насилия прошли и во Франции, там, однако, у граждан был еще один повод для выражения недовольства.

В 2016 году после задержания погиб 24-летний Адам Траоре, члены его семьи, выходцы из Мали, настаивали, что смерть наступила из-за действий полицейских. В конце мая были обнародованы результаты независимых медэкспертов, в которых сообщалось, что Траоре погиб от удушения. При этом, согласно официальным данным, причина смерти в сердечном приступе.

Организатором акции протеста выступила сестра погибшего Асса Траоре. 3 июня, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, в Париже прошла массовая демонстрация против полицейского насилия. По данным местных СМИ, на улицы Парижа вышли более 20 тыс. человек.

Акция быстро переросла в столкновения с полицией. Протестующие бросали в полицейских бутылки и камни, поджигали мусорные баки и велосипеды. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Массовые протесты прошли и в других французских городах — 2500 человек собрались в Лилле, 1800 — в Марселе, 1200 участников — в Лионе.

В результате сегодня глава МВД страны Кристоф Кастанер заявил, что французские полицейские не будут больше изучать технику задержания, при которой применяется удушение, этот метод не будет использоваться правоохранителями в стране.

Бельгия

В столкновения с полицией переросли и протесты в Бельгии, которые прошли 7 июня в Брюсселе. Между тем в стране идет сбор подписей для сноса статуй короля Леопольда II. Соответствующую петицию подписали уже более 34 тыс. человек.

Бельгийский король Леопольд II в конце XIX века проводил кампанию по захвату бассейна реки Конго. Кампания сопровождалась жестоким отношением к местному населению. В Антверпене статуя короля была подожжена протестующими, в Генте бюст Леопольда II был залит краской.

Солидарность с США и история

Демонстрации против расизма и полицейского насилия прошли также в Австрии, Испании, Италии, Швеции, Швейцарии и Нидерландах.

В Стокгольме в акции протеста приняли участие около 8 тыс. человек. В целом демонстрация носила мирный характер, однако случались и отдельные стычки полицейских с протестующими. Три человека были задержаны.

В остальных странах протесты прошли без задержаний и столкновений.

По данным австрийской полиции, в демонстрации приняли участие почти 50 тыс. человек. Полиция в знак солидарности транслировала на информационном табло служебных машин надпись Black Lives Matter.

Тысячи людей вышли на улицы Амстердама, многие из них были в масках и в начале пытались соблюдать дистанцию, однако, чем больше людей прибывало на акцию, тем больше сокращалось расстояние между людьми. Полиция, однако, не стала выписывать штрафы.

Примечательно, что протесты в США перекинулись лишь на Западную Европу, не затронув восточную часть ЕС. Это обусловлено и тем, что страны Восточного блока в меньшей степени знакомы с расовыми проблемами.

«Восточная Европа пока еще не пережила советский синдром развития, то есть там немного ментальность другая, и там правозащитные другие движения, и обстановка в этническом плане другая», — отмечает Николай Топорнин.

И хотя расизм — это, действительно, проблема, остро стоящая не только в США, Соединенные Штаты так или иначе стали территорией, в наибольшей степени чувствительной к проблемам неравенства на расовой почве и предрассудков. Эта тенденция имеет исторические корни, ведущие к рабовладельчеству и гражданской войне в США, в то время как чернокожие в Европе — это не коренное население.

«В Европе нет таких анклавов африканцев, анклавов арабов, предположим. Это, как правило, люди, которые приехали после Второй мировой войны в качестве трудовых мигрантов. Да, со временем они осели, обзавелись семьями, приехали еще, но все-таки они не такие титульные жители, хотя правовой разницы у них нет — если вы получили паспорт гражданина, у вас такие же гражданские права, как и у коренных жителей», — заключает эксперт.