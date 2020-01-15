«Не все получилось»: правительство ушло в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

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«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями послания президента РФ, Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти», — сказал Медведев.

Изменения, предложенные президентом, касаются исполнительной, законодательной и судебной власти, указал премьер, кабмин готов предоставить Путину возможность принимать все необходимые для этого решения.

«В этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство России в действующем составе подало в отставку», — подчеркнул Медведев.

Согласно 117 статье Конституции, кабмин может подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом. В соответствии с основным законом России, предложение президента по кандидатуре нового премьера должно быть внесено не позднее двухнедельного срока после отставки правительства. Кроме того, новый председатель кабмина в течение недели должен будет представить президенту варианты касательно структуры федеральных органов исполнительной власти.

Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, хотя «не все получилось». По словам президента, он собирается в ближайшее время встретится с каждым из членов кабинета министров. Путин также обратился к уходящему в отставку правительству с просьбой исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабмина.

Российский лидер предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности — стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности. Председателем Совета безопасности является президент.

«Если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать, буду просить депутатов о поддержке», — подытожил президент.

Медведев занял пост премьер-министра России в 2012 году, в тот же год он возглавил партию «Единая Россия». При этом с мая 2008 по май 2012 года политик занимал должность президента России.

Перед встречей с председателем правительства Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В своем обращении глава государства предложил внести ряд изменений в основной закон страны.

«Пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет конституции России в нашем правовом пространстве», — указал Путин.

В частности, президент предложил закрепить за Госдумой утверждение премьер-министра, а затем по представлению премьера всех вице-премьеров и федеральных министров.

«Президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», — отметил Путин. Он также добавил, что за главой государства должно остаться право снимать премьера и других министров.

Помимо этого, президент заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого принимают участие главы всех регионов.

«За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан страны вопросов», — уверен Путин.

Кроме того, в Конституции необходимо закрепить принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами, считает Путин, так как разрыв между ними и «запутанность полномочий» отрицательно сказываются на людях.

При этом российский лидер подчеркнул, что пакет предложенных им изменений должен быть вынесен на общероссийское голосование, окончательное решение будет принято лишь по его результатам.

«Мнение людей, наших граждан, народа — как носителя суверенитета и главного источника власти — должно быть определяющим. Все, в конечном счете, решают люди», — резюмировал глава государства.