«Сбрасывание оков»: как Святая София становится мечетью

В стамбульском соборе Святой Софии (Айя-София) 24 июля состоится первый за 85 лет пятничный намаз. Как ожидается, в нем примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и еще около 500 человек. Кроме того, на площади Султанахмет перед собором соберутся тысячи верующих.

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Преобразование знаменитого христианского собора в мечеть произошло 10 июля, когда госсовет Турции лишил Святую Софию статуса музея, который действовал с 1935 года. В тот же день Эрдоган подписал указ о передаче здания турецкому управлению по делам религии и поручил открыть Айи-Софию для богослужений.

Музеем собор стал при основателе турецкой республики Мустафе Кемале Ататюрке. Он связывал свое решение с созданием светского государства.

Эрдоган же возвращение статуса мечети Святой Софии сравнивает с ее возрождением и сбрасыванием «оков с ее ног».

Собор Святой Софии впервые был превращен в мечеть в 1453 году после завоевания османами Константинополя. До этого времени с момента своего основания в 532 году Святая София была одним из ключевых храмов православных христиан, да и по сей день собор имеет для большое значение для всего христианского мира.

Возвращение собору статуса мечети предсказуемо вызвало негативную реакцию со стороны представителей христианских церквей. К примеру, против этого шага Анкары выступил глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей. По его словам, собор представляет собой важнейший объект культурного наследия, который должен принадлежать «всему человечеству».

Западное давление

Возмущение решением Турции выражает не только христианский мир. Дело в том, что собор является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, и именно как музей Айя-София была одной из самых популярных достопримечательностей не только Стамбула, но и всей Турции.

Основные опасения критиков Анкары были сосредоточены в том, что Святую Софию как мечеть больше нельзя будет посещать туристам, а сохранившиеся христианские мозаики и фрески могут быть «закрашены или замазаны». Власти Турции утверждают, что доступ к памятнику истории для туристов будет сохранен, а его внутреннее убранство не будет тронуто.

Хотя, как пишут турецкие СМИ, во время первого пятничного намаза христианские мозаики и фрески, сохранившиеся в Святой Софии, будут затемнены при помощи особого освещения или просто закрыты занавесками.

Главным противником планов Эрдогана стала Греция. Отношения двух стран в целом нельзя назвать хорошими, и изменение статуса собора лишь добавило напряженности.

Как говорил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский, Святая София — знаковое явление и святыня для греков.

«Их возмущение вполне понятно. За всю историю Турецкой Республики фактически никто не покушался на статус Святой Софии. Нынешний спор вокруг собора можно назвать спусковым крючком, который приводит в действие весь комплекс противоречий», — отмечал эксперт.

С гневом Греции отчасти совпало мнение и других европейских стран, к которым опять-таки присоединились представители различных христианских организаций. Однако Эрдоган занял жесткую позицию и назвал статус собора внутренним делом Турции, призвав другие государства уважать решение Анкары.

К слову, в России реакции на действия Анкары были разные.

В частности, ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразили сожаление из-за изменения статуса Святой Софии. В Кремле же желание Турции превратить собор в мечеть окрестили внутренним делом республики.

«Для нас важно, чтобы Айя-София как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО был сохранен в том виде, в котором он есть сейчас, и чтобы допуск в него был открыт для тех, кто приезжает в Турцию. Мы слышали заявления наших турецких коллег <…>, что Айя-София будет сохранена и что доступ туда будет оставаться открытым», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Цель изменений

Турецкая сторона действительно пообещала сохранить доступ в теперь уже мечеть для туристов, более того вход в нее станет бесплатным, а все мозаики и фрески сохранят в первозданном виде. Пока непонятно, как этот будет сочетаться с проведением богослужений, вероятно, их будут завешивать как в ходе предстоящего намаза.

В целом, решение Эрдогана по изменению статуса собора объяснить достаточно трудно, хотя он еще год назад говорил о подобных планах. Различные западные обозреватели расходятся в своих мнениях по этому вопросу. К примеру, одна из версий заключается в том, что

Анкара якобы следует курсу на ухудшение отношений с Западом, в первую очередь — с Евросоюзом.

Это предположение подкрепляется рядом противоречивых шагов турецкого лидера — раскопки на спорном шельфе в Средиземном море, активное участие в ливийском конфликте на стороне правительства национального согласия и пропуск ближневосточных мигрантов в сторону ЕС.

Все это в той или иной мере нервирует Брюссель, только вот каковы цели подобной политики — неизвестно. Возможно, таким образом Турция «мстит» Евросоюзу за тупик в переговорах по вступлению Анкары в объединение, хотя какого-либо официального подтверждения подобной теории нет.

Второй популярный вариант касается внутриполитической ситуации в турецкой республике. Как писали местные СМИ,

за счет преобразования Святой Софии в мечеть Эрдоган пытается сплотить электорат вокруг своей Партии справедливости и развития (ПСР), которая в последнее время теряет рейтинги.

Согласно июньскому опросу MAK Consulting, лояльность народа к ПСР составляет 30%, что на 12% меньше результатов двухлетней давности, когда в Турции состоялись парламентские выборы. При этом показатели оппозиционной Республиканской народной партии заметно подросли: ее поддерживают 25% респондентов против 22% в 2018 году.

С помощью превращения собора из музея в мечеть Эрдоган мог попытаться сыграть на национальных настроениях турков. Многие жители Турции видят в Святой Софии символ завоевания Константинополя — пример превосходства Османской империи над Европой.

Впрочем, эта теория опять-таки не находит каких-либо подтверждений, да и до новых парламентских выборов в Турции еще целых три года. В настоящее время ясно одно, критика и попытка давления со стороны Запада не смогла помешать превращению важного для христианского мира собора в мечеть. Пожалуй, сегодняшний пятничный намаз окончательно поставит точку в этом вопросе, по крайней мере на время президентства Эрдогана.