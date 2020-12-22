«Мы остаемся на площади»: Армения вышла на массовые протесты

Траурные мероприятия, приуроченные к окончанию боевых действий в Нагорном Карабахе, в Армении обернулись массовыми протестами. Еще в субботу, когда трехдневный национальный траур только начался, противники действующей власти, обвиняющие руководство республики в предательстве, которое привело к поражению в войне, сорвали траурное шествие премьер-министра Никола Пашиняна.

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В этот день он направлялся на ереванское военное кладбище Ераблур, чтобы почтить память погибших. Однако многие граждане Армении, в том числе матери погибших во время последней войны, не были рады присутствию там главы правительства, «так как он оскверняет память их сыновей, отдавших жизнь за свободу и безопасность Карабаха».

Несмотря на попытки протестующих не пустить премьера на кладбище, Пашинян благодаря организованному полицией кордону все-таки добился своего. Но на этом неприятные для него столкновения с противниками не закончились.

Народный гнев, вызванный событиями в Ераблуре, дал оппозиции ресурс для новой кампании против премьер-министра.

Дело в том, что объявленный Пашиняном траур совпал по датам с оппозиционным митингом. Один из лидеров оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, обратив на это внимание, назвал Пашиняна «подонком», который «даже траур использует в своих политических целях».

На 22 декабря, в день окончания объявленного правительством траура, Сагателян и другие армянские оппозиционеры назначили новый этап своей борьбы — всеобщую забастовку, цель которой — добиться отставки Никола Пашиняна.

Впрочем, даже до наступления этой даты армянскому премьеру пришлось еще раз столкнуться с народным гневом. В понедельник глава государства был вынужден приостановить свою поездку в Сюникскую область на юго-востоке страны, где теперь проходит демаркация границы Армении с Азербайджаном.

Местные жители заблокировали международную трассу, чтобы помешать проезду кортежа премьера.

«Чтобы не применять силу в день траура», Пашинян решил отложить поездку, оставшись в Ереване. В столице он и встретил начало всенародной забастовки.

Как сообщают СМИ, во вторник все предприятия, принадлежащие лидеру оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну — одному из крупнейших работодателей страны, прекратили свою работу. К забастовке присоединились преподаватели и студенты ереванских ВУЗов и даже некоторые медработники, заявившие, что «будут оказывать помощь только в самых неотложных случаях».

Кроме того, граждане грузовиками перекрыли две междугородние трассы на севере республики. Одна из них связывает столицу с родным городом премьер-министра Иджеван. Основные же события в этот день разворачивались в центре Еревана, где из-за многотысячного митинга также были перекрыты многие автомобильные дороги.

Точное количество собравшихся на площади Республики неизвестно, однако СМИ пишут о «нескольких тысячах человек». Корреспондент издания Deutsche Welle с места событий и вовсе сообщает, что основная масса протестующих, собравшаяся к полудню в центре столицы, составляет «примерно около тридцати тысяч человек».

Протестующие поставили перед правительством свое первое требование: к 18:00 по местному времени (17:00 мск) депутаты от фракции Пашиняна «Мой шаг» должны были рассмотреть вопрос об отставке премьер-министра. Депутаты не отреагировали на это требование.

После этого оппозиция опубликовала имена членов парламента, представляющих правящую партию, пообещав, что заставит их сместить Пашиняна с должности.

«Если они не понимают общественного требования, то мы заставим их провести заседание парламента. Если они не понимают, что судьба страны зависит от их голосования и поведения, то мы вместе должны объяснить им это», — заявил Ишхан Сагателян.

По его словам, граждане свободны делать то, что посчитают правильным в этой ситуации. «Только сегодня номера телефонов депутатов публиковать не будем. И не говорите о неприкосновенности», — добавил после этого он.

Оппозиция намерена продолжать свои акции. На следующий день, 23 декабря, они будут проходить с самого раннего утра. В 16:00 часов на площади Республики начнется новый масштабный митинг. Пока же протестующие решили оставить ее под своим контролем — на площади были разбиты палатки, в бочках развели костры. С призывом к «ночевке» выступил один из членов оппозиционного «Движения за спасение родины» Гегам Манукян:

«Вы свободны в своих действиях. Мы остаемся на площади, и вы можете присоединиться к нам».

Первый день народной забастовки прошел относительно спокойно. Наблюдатели сообщают лишь о небольших стычках протестующих с полицией. О задержаниях также ничего не известно.

Тем не менее, тема лояльности представителей правоохранительных органов поднималась сегодня не раз. Так, первый глава правительства независимой Армении Вазген Манукян, выступая на митинге, призвал армию и полицию присоединиться к оппозиционному движению и совместными усилиями добиться отставки Пашиняна.

Сагателян со своей стороны сообщил, что такие случаи уже имели место. По его словам, заявления об увольнении написали замглавы Следственного комитета Арман Погосян, заместитель командующего специального батальона «красных беретов» полиции Еревана Хачик Товмасян, заместитель командующего войсками полиции Самвел Акопян.

Никол Пашинян, комментируя сегодняшние протесты, заявил, что оппозиция борется не за народ, а за свои прежние льготы. По его словам, представители прежней власти, пытаются организовать реванш, чтобы вернуть себе утраченное в результате «революции» 2018 года.

«Таким образом, реальное противостояние идет не между правительством и оппозицией, а между «элитой», лишившейся льгот, и народом», — написал он в Facebook.

Несмотря на разгорающиеся страсти, пока, как и в 2018 году, оппозиция намерена добиваться отставки действующего правительства только конституционными методами.%

Так, Сагателян сегодня рассказал о четырех путях развития событий. Согласно первому варианту, Пашинян сам подает в отставку. По второй версии, такое решение принимает парламент страны на внеочередном заседании.

Оппозиционер добавил, что третий путь предполагает заведение уголовного дела по статье о госизмене, а четвертым вариантом является то, что правительство инициирует внеочередной созыв по требованию 2/3 министров для обсуждения вопроса отставки Пашиняна. Он подчеркнул, что оппозиция намерена осуществлять работу по всем этим направлениям.

Как отмечал ранее в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов, соглашение по Карабаху, заключение которого и стало причиной массовых протестов в Армении, фактически стало политическим самоубийством для Пашиняна.

«Политический провал Армении очевиден, и теперь оппозиция пытается скинуть премьера как главное ответственное лицо. Весь рейтинг Пашиняна рухнул, против него выступают даже те, за кем подобные настроения до последнего времени не наблюдались. Вряд ли он сможет досидеть на своем посту до конца срока. Однако сколько ему осталось точно — сказать в данный момент очень трудно», — подчеркивал эксперт.