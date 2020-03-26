Выборы на паузе: коронавирус отменяет голосования

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны 25 марта объявил о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию, которое должно было пройти 22 апреля. Новая дата будет определена только после того, как профессиональное сообщество, занимающееся борьбой с коронавирусом, подтвердит, что проводить голосование безопасно для граждан.

Принятые в России меры не уникальный случай. Голосования отменяют практически во всех странах мира, где в ближайшее время должны были пройти выборы.

Аналогичная ситуация сложилась в соседней Армении. В феврале премьер-министр страны Никол Пашинян объявил о начале подготовки конституционных реформ. 5 апреля по этому вопросу должен был пройти референдум. Он носил промежуточный характер, гражданам предстояло решить вопрос о смещении с постов главы Конституционного суда Грайра Товмасяна и еще шестерых судей.

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Пока голосование откладывается из-за введенного в стране режима ЧП. Вполне возможно, что, когда кризис уляжется, на всенародное голосование будут вынесены уже более обстоятельные вопросы.

От проведения конституционного референдума отказались также в Чили. Назначенное на 26 апреля голосование должно было положить конец политическому кризису, который разгорелся в 2019 году после повышения цены на проезд в метро и начала массовых протестов. Решение о переносе выборов на 26 октября согласованно приняли 15 политических партий страны.

Планировался референдум также и в Италии. Голосование по изменению конституции станы должно было пройти уже в ближайшее воскресенье. Его перенос был одобрен еще 5 марта.

В некоторых странах коронавирус отложил решение жизненно важных вопросов.

Именно это произошло в Микронезии, где в начале марта на референдуме должен был быть решен вопрос о независимости острова Трук. Теперь голосование пройдет только в 2022 году. А в Гибралтаре перенесли референдум о декриминализации абортов.

Кроме того, в странах активно переносят выборы ключевых органов власти. В Сирии отменили парламентские выборы, которые должны были состояться 13 апреля. Пока их перенесли на конец мая, однако возможно, это придется сделать еще раз.

В Северной Македонии 12 апреля должны были состояться парламентские выборы. Их перенесли на неопределенный срок. Властям балканской страны было бы выгодно провести выборы как можно скорее. Недавнее вступление в НАТО и начало переговоров о вступлении в ЕС давали македонскому правительству дополнительные очки в предстоящей гонке. Теперь же прошлые успехи вряд ли будут играть важную роль.

В Черногории отменяются местные выборы, которые должны были пройти 5 апреля. Состоятся они только после отмены всех антикризисных мер, в течение 90 дней. Такая же ситуация коснулась еще пяти стран: Австрии, Аргентины, Парагвая, Перу и Туниса.

На Северном Кипре с 26 апреля на 11 октября перенесли президентские выборы.

Под угрозой переноса — президентские выборы в Польше. Они должны пройти 10 мая, и, несмотря на пандемию, избирательная кампания в стране идет полным ходом, хотя кандидаты и ограничены в проведении партийных конференций и участии в массовых встречах с избирателями. Действующий президент Польши Анджей Дуда также баллотируется, но пока уверяет, что никакой угрозы для выборов нет. Хотя сам ограничил встречи с избирателями и избегает массовых партийных встреч.

Впрочем, далеко не все страны решились на отмену и перенос выборов даже в разгар пандемии. Например, 22 марта президентские выборы состоялись в Абхазии. Это голосование поставило точку в политическом кризисе, который продолжался в стране с прошлого лета.

Несмотря на бушующую в мире пандемию, явка на этих выборах составила 71%.

Карантинные меры были введены в республике только два дня спустя после выборов. Впрочем, на сегодняшний день там до сих пор не было выявлено ни одного подтвержденного случая коронавируса.

По-другому ситуация сложилась во Франции. 15 марта, несмотря на то, что уже тогда в стране было зафиксировано почти пять тысяч заражений, прошли муниципальные выборы. Меры предосторожности пытались соблюдать. Люди в масках и перчатках со своими ручками и распечатанными бюллетенями приходили на участки, где могли воспользоваться антисептиком. Были нанесены метки для соблюдения голосующими дистанции, для пожилых организовали приоритетный порядок голосования.

Возможно, власти просто не успели отменить голосование. Ведь в тот же день, когда оно проходило, в стране начали действовать новые ограничительные меры. Незадолго до этого эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшилось. А на сегодняшний день во Франции уже более 20 тысяч подтвержденных случаев заражения.

На данный момент решения о переносе выборов во многом определяет медицинская динамика. Если в ближайшее время в мире не будет наблюдаться значительного улучшения ситуации, от голосований могут отказаться и другие страны.