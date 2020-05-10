Лидеры на высоте: что будет с рейтингами политиков после коронавируса

Пандемия коронавируса COVID-19, охватившая многие страны мира, кажется, принесла как минимум один положительный результат для действующих правительств: практически повсеместно рейтинги властей выросли, даже там, где популярность тех или иных лидеров выглядела утраченной.

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Нынешняя ситуация не кажется удивительной: в политическом мире объединение вокруг правительства в сложный период всегда выглядит логичным.

Наибольший интерес в этом смысле представляют государства, в которых политическая борьба шла достаточно интенсивно, а нынешние лидеры в ней выступали не слишком успешно. И в этом контексте лучше всех продемонстрировала себя канцлер ФРГ Ангела Меркель, закат карьеры которой германские СМИ даже «отложили».

«Христианско-демократический союз», который в прошлые избирательные кампании возглавляла Меркель, набрал несколько процентных пунктов — по разным оценкам, партию сейчас поддерживают от 36% до 39% избирателей, что делает ее сильнейшей политической силой в Германии.

Вместе с тем здесь же наблюдается и иной эффект — популисты, которые стабильно увеличивали свою электоральную базу в последние несколько лет, начинают сдавать позиции. «Альтернатива для Германии» уже потеряла до 10 процентных пунктов. В незавидной ситуации находятся и «Зеленые».

На фоне этих данных немецкие журналисты даже подняли дискуссию, не остаться ли Меркель еще на один срок (полномочия канцлера истекают в 2021 году). И хотя эксперты сомневаются в таком развитии событий, отказываться от рассмотрения подобного сценария пока рано.

Другой европейский лидер, продемонстрировавший достаточно большой рост, — президент Франции Эммануэль Макрон. Правда, в этом конкретном случае, всплеск его популярности снова остался позади. В середине марта, еще до принятия жестких ограничительных мер, его рейтинг составлял примерно 59%, сейчас — уже около 40%. Но это все равно больше, чем 25-30%, которые были у французского лидера в конце 2018-го — начале 2019 года. Здесь следует отметить, что на уровень поддержки Макрона сначала долгое время оказывало влияние движение «желтых жилетов», протесты которых долгие месяцы сотрясали французские города, а после того, как волна «жилетов» сошла на нет, на популярности президента отразилась пенсионная реформа.

С определенными проблемами сталкивается президент США Дональд Трамп, хотя и здесь, надо отметить, глубина падения его рейтинга не так велика, как прогнозировали социологи.

По данным исследования Morning Consult, опубликованным 8 мая, рейтинги Трампа держатся на уровне 40-45%, то есть они не выросли сильно, но и не упали.

Так, например, 43% американцев находят успешными действия главы Белого дома в вопросах восстановления экономики, пострадавшей от коронавируса, а действия президента в области экономической политики до пандемии положительно оценили 46% потенциальных избирателей.

С одной стороны, такие результаты указывают, что у Трампа достаточно крепкая и стабильная электоральная база, на которую он может опереться в предстоящей избирательной кампании. С другой, тот факт, что рейтинги Трампа остаются на месте, указывает на достаточно сильную критику внутри американского общества в отношении действий президента.

Аналогичный уровень поддержки демонстрируется практически повсеместно — в Великобритании, Италии, Австрии, Дании, Нидерландах и ряде других стран.

Успех не вечен

Такая ситуация продлится недолго, считает политический обозреватель Euronews Даррен Маккафри. «Когда текущий кризис пройдет и процессы вернутся в нормальное состояние, политикам придется столкнуться с похмельем. Появится большое количество вопросов относительно того, как они справились с кризисом и как именно они смогут помочь своим экономикам вернуться в привычное русло», — пишет он.

И эта задача кажется достаточно сложной, особенно для стран, в которых подходит к концу электоральный цикл.

Так, например, чтобы избежать подобного развития в направлении общественного мнения, власти Польши стараются провести выборы президента как можно скорее. Голосование должно было состояться 10 мая, однако из-за того, что сейм и правительство долго не могли утвердить порядок проведения выборов в условиях пандемии коронавируса, их пришлось отложить. Срок пока не определен, однако Варшава настаивает, что голосование должно состояться как можно скорее.

Чуть позже с этим предстоит столкнуться Дональду Трампу. Кризис, вызванные ограничительными мерами для борьбы с пандемией, уже обернулся для действующего главы Белого дома большими проблемами — экономические показатели в США падают, безработица растет. И на этом фоне ему предстоит пройти через кампанию, из которой Трамп, разумеется, хочет выйти победителем. В общем и целом, и сам президент, и его соперник Джо Байден (главный претендент на номинацию от Демократической партии) идут достаточно близко по рейтингам друг к другу.

Отчасти к той же группе стран можно отнести Германию. Хотя парламентские выборы здесь будут проходить только в следующем году, избирательную гонку можно будет отсчитывать от момента, когда ХДС выберет своего председателя — именно он, как ожидается, в 2021-м поведет христианских демократов на выборы. А с учетом того, что план по мягкому транзиту власти внутри партии с передачей полномочий Аннегрет Крамп-Карренбауэр провалился, к этому событию будет приковано внимание всех европейских стран после того, как пандемия пойдет на спад.

Однако уже сейчас очевидно, что претенденты на этот пост в информационном пространстве Германии находятся в тени Ангелы Меркель.

И дискуссии на тему сохранения власти Меркель не создают атмосферу определенности политического процесса в одной из лидирующих стран Евросоюза.

Вокруг флага

Тем не менее, именно сейчас, когда люди в замешательстве, они склонны доверять своим правительствам.

«Первоначальный инстинкт — сплотиться вокруг флага, поскольку, если не сделать этого, это можно рассматривать как непатриотичное и бесполезное действие. Но общество нельзя мобилизовать бесконечно. Неизбежно возникает усталость, и люди начнут задавать неудобные вопросы», — считает директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард.

В связи с этим в европейском информационном пространстве вопрос ставится несколько иначе: продлится ли такая консолидация общественного мнения, когда кризис утихнет, а нормальная практика политической деятельности будет восстановлена.

«Обычно такие состояния общества долго не длятся. Вскоре последуют формальные расследования неизбежных просчетов и ошибок, и избиратели будут «мстить» даже самым эффективным лидерам», — пишет обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер.

В подтверждение этому работает социология: уже в середине апреля начали фиксироваться первые признаки отхода от пиковых показателей поддержки населения. Самым ярким примером здесь является положение Эммануэля Макрона. Глубина падения его рейтинга — почти 20 процентных пунктов за два месяца.

«Французы начинают фокусироваться на собственных разочарованиях — например, на отсутствии масок или общей готовности страны к подобного рода пандемии. Я уверен, когда ограничения будут сняты, эти вопросы немедленно будут вынесены на общественное обсуждение, и оппозиционные партии будут заинтересованы в том, чтобы возложить ответственность за неудачи на действующее правительство», — считает Кристиан Лекесн, профессор европейской политики парижского Института политических исследований.

Этими положениями уже, в частности, пользуется лидер «Национального объединения» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен, которая выразила недовольство шагами, предпринимаемыми правительством в рамках поэтапного выхода из режима самоизоляции. Раньше Ле Пен критиковала власти за не вовремя закрытые границы.

Впрочем, сказывается ли оппозиционная активность Ле Пен на рейтингах в моменте, сказать сложно. Вместе с тем можно говорить, что

пандемия коронавируса может привести к закату популизма в политическом пространстве — по крайней мере, на данном этапе.

Ле Пен еще в прошлый избирательный цикл во Франции вышла во второй тур президентских выборов вместе с Эммануэлем Макроном, «Альтернатива для Германии» уверенно увеличивала свое электоральное ядро, итальянские популисты также пользовались достаточно широкой поддержкой. Теперь же все они теряют политические очки.

«Весь этот националистический популизм был связан с историческим моментом, когда можно было позволить себе играть с огнем. Но теперь ситуация действительно плохая, гораздо более опасная, и люди не хотят подобной информации в популистских СМИ», — цитирует NYT мнение директора Итальянского института международных отношений Натали Точчи.