«Герои не живут вечно»: чьи памятники сносят в США

Голову с плеч

Охватившие мир массовые протесты в поддержку прав чернокожего населения под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны») заставляют Европу по-другому взглянуть на свое прошлое. В старинных европейских городах оскверняют и сносят памятники историческим деятелям, которые ассоциируются с расизмом.

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В бельгийском Антверпене после актов вандализма власти пошли навстречу протестующим и демонтировали памятник королю Леопольду II, который, помимо прочего, вошел в историю своей жестокой колониальной политикой в Конго.

В Великобритании протестующие осквернили памятник премьер-министру Уинстону Черчиллю, зачеркнув краской его имя и подписав: «был расистом». В Бристоле протестующие снесли памятник работорговцу Эдварду Кольстону и утопили его в реке. В городе Пул графства Дорсет в ближайшее время собираются демонтировать памятник основателю скаутского движения Роберту Баден-Пауэллу из-за его симпатий к идеологии нацистов.

Ирландцы и испанцы протестуют против памятников открывателю Америки Христофору Колумбу. А французы сосредоточили свой гнев на реформаторе Жан-Батисте Кольбере, который не только способствовал развитию французской промышленности, но и создал кодекс, регулирующий жизнь рабов во французских колониях.

Но все это не идет ни в какое сравнение с ситуацией в США, где война с памятниками приняла необычайно широкий размах.

Только за последние несколько дней памятники Христофору Колумбу были снесены в Бостоне (штат Массачусетс), Сент-Поле (Миннесота), Камдене (Нью-Джерси), Ричмонде (Вирджиния). Памятнику Колумбу в Майами (Флорида) повезло: его протестующие только осквернили.

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Протестующие заявляют, что Колумб — «лицо геноцида». Но даже получив такой гнусный титул, главной жертвой актов вандализма он не стал. Свой гнев борцы за права чернокожих сосредоточили на монументах, возведенных в память о героях Конфедерации. Число оскверненных и демонтированных в стране памятников деятелям рабовладельческого Юга становится сложно подсчитать.

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси призвала коллег убрать 11 статуй конфедератов из Капитолия. По ее словам, это памятники тем, кто защищал расистский режим в южных штатах, и они являются оскорблением идеалов демократии, которые воплощает конгресс США:

«Их статуи воздают должное ненависти, а не наследию».

Разумеется, 11 статуями в Капитолии дело вряд ли ограничится. И здесь протестующим и поддерживающих их политикам есть куда развернуться.

Где начинается война

По состоянию на 2016 год в США насчитывалось немногим более 1,5 тыс. исторических памятников и наименований в честь лидеров Конфедерации, расположенных на территории 31 штата. Сюда входят 718 монументов и скульптур, 300 из которых находились в трех штатах — Джорджии, Вирджинии и Северной Каролине, 109 государственных школ, носящих имя Роберта Ли, Джона Дэвиса, Томаса Джэксона и других «икон» Конфедерации; 80 графств и городов, названных в честь видных деятелей Конфедерации, 10 крупных американских военных баз, носящих имена генералов вооруженных сил Конфедерации, расположенных на территории Вирджинии, Северной Каролины, Джорджии, Алабамы, Луизианы и Техаса. Помимо этого, в шести американских штатах официально отмечается девять праздников, связанных с памятными датами в истории Конфедерации.

Особую ненависть протестующие испытывают к первому и единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису и главному военачальнику американского Юга Роберту Ли.

«Все эти монументы еще 10-15 лет назад не представляли собой какую-то проблему. Проблемой была демонстрация флага конфедератов, который стал ассоциироваться с движением расовой сегрегации. Этот флаг, действительно, мозолит глаза афроамериканцам, и его не нужно демонстрировать», — рассказывал «Газете.Ru» историк Вильям Дэвис, автор нескольких книг об истории гражданской войны в США.

«Война памятников» началась еще летом 2017 года. А поводом для ее запуска стала произошедшая за два года до этого бойня в афроамериканской церкви в Чарльстоне.

Виновником трагедии, в результате которой погибли 9 человек, стал молодой белый американец Диллан Руф. На допросе убийца признался, что, расстреляв прихожан церкви, он намеревался начать расовую войну в США. А на его личном сайте были обнаружены фото, сделанные на фоне флага Конфедеративных Штатов Америки (КША). Этот факт стал спусковым крючком в борьбе американцев с наследием Конфедерации.

Вскоре местные власти штатов и городов стали принимать решения об ограничении использования флага КША. С призывом к его бойкоту во время своей президентской кампании в 2016 году выступала Хиллари Клинтон. Примерно в то же время городские советы начали принимать решения о сносе памятников конфедератам, реализовывать их стали как раз к лету 2017-го.

Мэр Нового Орлеана Митч Ландриу объяснял, что Конфедерация «стояла на неправильной стороне истории и человечества». Следовательно, памятники ее деятелям необходимо уничтожить.

Роковым стало решение местного совета города Шарлоттсвилль, штат Вирджиния о сносе памятника генералу Роберту Ли.

На запрещенный властями митинг в защиту памятника 12 августа 2017 года вышли сторонники превосходства белой расы, аль-райты, члены «Ку-клукс-клана», всевозможные нео-конфедераты и другие правые консерваторы. Им навстречу вышли левые активисты, среди которых было немало сторонников движений Антифа и Black Lives Matter.

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В результате массовых беспорядков в Шарлоттсвилле из-за намеренного наезда автомобилем погибла одна молодая женщина, а 30 человек с обеих сторон получили ранения. На разбившемся вертолете погибли двое полицейских, осуществлявших патрулирование.

В этот момент борьба с «неправильным прошлым» превратилась в гражданское противостояние в настоящем.

Эхо гражданской

Это противостояние, очевидно, уходит корнями к гражданской войне США в 1861-1865 годов. Тогда 11 рабовладельческих штатов на юге страны объявили о выходе из США и создании нового государства — Конфедеративных штатов Америки.

К этому их побудило решение избранного президента Авраама Линкольна об отмене рабства на территории США. Отказ от рабской силы грозил аграрному и малонаселенному Югу серьезным экономическим отставанием от Севера. Кроме того, конфедератов не устраивало стремление Вашингтона к централизации. В их понимании штаты должны были оставаться суверенными государствами, самостоятельно определяющими свои законы, объединенные между собой дружбой и общими идеалами.

Борьба промышленного Севера и аграрного Юга не была войной равных. Кроме того, США в войне смогли заручиться поддержкой европейских держав. Это сыграло серьезную роль в дальнейшей героизации проигравших южан.

«Неравенство противоборствующих сил после окончания гражданской войны в США породило ореол «мучеников» и «святых» вокруг лидеров Конфедерации. Они стали представляться не людьми, экономически заинтересованными в увековечивании рабской системы труда, — а защитниками права Юга на свой «особый путь» цивилизационного развития. Проявившими при этом «чудеса» доблести и отваги, которые и должны служить примерами для подражания для последующих поколений американцев», — писала в колонке для «Газеты.Ru» руководитель Центра внутриполитических исследований Института США и Канады РАН Наталья Травкина.

Эта героизация в первую очередь коснулась именно генерала Роберта Ли, ставшего во главе войск Конфедерации уже под конец войны. Будучи ветераном Американо-мексиканской войны 1848–1849 годов, Ли проявил себя как превосходный военачальник, наносивший поражения армии северян даже тогда, когда противник превосходил его числом и качеством вооружения.

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При всей своей военной доблести Ли обладал и политическим благоразумием. Именно он, понимая безнадежность дальнейшей борьбы, принял решение о капитуляции, положившей конец Гражданской войне. После ее завершения Ли поддерживал предложенную северянами программу восстановления американской экономики.

В 1869 году Улисс Грант, которому Ли сдавался вместе со всей своей армией, пригласил бывшего противника на свою инаугурацию.

С тех пор Ли стал своеобразным символом примирения между Севером и Югом и реинтеграции бывших конфедеративных штатов в общенациональную американскую жизнь.

В дальнейшем, в массовом сознании американцев (по крайней мере, потомков южан) сформируется представление, что люди, воевавшие за Конфедерацию — это тоже американские герои. Хоть, возможно, и ошибавшиеся.

История любит иронию

И все же памятники проигравшим стали появляться в стране далеко не сразу. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор «Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта» при МГУ Юрий Рогулев, изначально монументы были посвящены погибшим воинам, а устанавливались они на местах сражений.

Ситуация начала меняться в конце XIX — начале XX века. Сменились локации: теперь памятники устанавливались в крупных городах, на проспектах и центральных площадях, возле общественных зданий.

По иронии судьбы, ключевую роль в этом процессе «возрождения памяти о героях Юга» сыграла Демократическая партия, чьи представители сейчас стоят в авангарде борьбы с памятниками конфедератов.

Поскольку инициатором отмены рабства стал республиканец Линкольн, Демпартия считала себя идейной наследницей Конфедерации. Привычная нам конфигурация «консервативный республиканский Юг» и «либеральный демократический Север» сложилась относительно недавно, в 1970-е годы благодаря усилиям Ричарда Никсона, представлявшего Республиканскую партию.

Но тогда, на рубеже XIX-XX веков, демократы, прочно утвердившись в южных штатах, стали инициаторами многочисленных законодательных изменений, которые легли в основу системы сегрегации. Белые и чернокожие были разделены практически во всех сферах жизни: у них были разные районы для проживания, разные школы, больницы, места в общественном транспорте, увеселительные заведения и т.д.

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Все эти законы вошли в историю как «законы Джима Кроу». Как отмечает американский историк Лесли Тишаузер,

они были нацелены «на создание правовой системы, которая гарантировала белому большинству такую же защиту от образа жизни черных, которую ранее обеспечивали уложения о рабстве».

Именно в эти времена были возведены большинство памятников деятелям Конфедерации. Взгляд историков на этот процесс вполне однозначен.

«Эти памятники уже ставились как символ нового, утвердившегося в южных штатах порядка. Несмотря на поражение в войне, южане вернули себе полностью контроль над своими территориями. Они стали возводить эти памятники как символы своей политической и экономической власти», — отмечает Юрий Рогулев.

Профессор Чикагского университета Дж. Дейли уверен, что задача возводимых в этот период памятников конфедератов заключалась «не в том, чтобы увековечить прошлое, но в том, чтобы утвердить общество превосходства белых в будущем».

Как показала история, памятники в этом деле не сильно помогли. Официальным концом сегрегации в США стало введение в 1964 году закона о гражданских правах, принятого при президенте Линдоне Джонсоне под влиянием массовых протестов борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

Простить или забыть?

Несмотря на историю своего происхождения, памятники конфедератам по-прежнему остаются важным символом для США, считает Наталья Травкина.

«Многочисленные памятники генералу Ли и другим героям Конфедерации имеют и еще одно значение:

они символизируют факт признания южанами своего поражения в Гражданской войне ради достижения общеамериканского примирения и согласия на совместную жизнь в «едином союзе».

Однобокий исторический взгляд на памятники времен Конфедерации как символы «увековечивания институтов рабовладения и расовой исключительности» вполне может дестабилизировать основы федеративного социального мира Америки последних 150 лет», — пишет она.

В то же время существует мнение, что отказ от монументов, посвященных конфедератам, вполне закономерный процесс. Американская историческая ассоциация, давая оценку памятникам конфедератов в августе 2017 года, отмечала, что речь идет не об исторических артефактах, а об их интерпретации в сознании ныне живущих американцев:

«Демонтаж памятника или изменение названия школы или улицы не означает стирание истории, но скорее привлекает внимание к прошлой ее интерпретации».

«Когда эти памятники воздвигали, их ставили в южных штатах, где большинство населения было белым. После того как демографическая ситуация изменилась, представители темнокожего населения стали жаловаться, что их налоги идут на содержание этих памятников. Время, а также демографические изменения влияют на то, кого люди хотят видят героем. Герои не живут вечно: были времена, когда в Америке стояли статуи короля Георга Третьего, но сейчас их нет», — отмечает, в свою очередь, Вильям Дэвис.