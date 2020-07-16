«Лукашенко не переизбрать невозможно»: оппозиция объединяется

Президентские выборы в Белоруссии приобретают все более яркие протестные черты. 15 июля стало известно, что оппозиция объединяется против главы республики Александра Лукашенко.

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Накануне прошло заседание ЦИК по регистрации кандидатами в президенты, после чего стало понятно, что серьезные конкуренты для Александра Лукашенко из гонки выбыли. Из ярких оппозиционных кандидатов регистрацию получила только супруга оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана.

Однако на ее счет президент республики не беспокоится, так как уверен, что женщина не сможет одержать победу на выборах.

В тот же день, 14 июля, в Минске и других городах прошли протестные акции. В результате по разным оценкам от 250 до 280 человек были задержаны, а шестеро сотрудников столичной милиции получили травмы.

Эксперты и наблюдатели сходятся во мнении, что происходящее сегодня в Белоруссии — беспрецедентная для республики история. Между тем, говорить о надвигающейся смене власти в стране не приходится — так или иначе у протестующих нет легитимного лидера, а Светлана Тихановская получила свой ресурс в виде популярности во многом благодаря яркой фигуре и деятельности своего супруга.

Впрочем, 16 июля оппозиция сделала свой следующий ход — штабы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало решили объединить усилия.

Согласно опросам некоторых белорусских интернет изданий, бывший председатель «Белгразпромбанка» Виктор Бабарико имеет наибольший уровень поддержки среди избирателей, за ним следует бывший глава Парка высоких технологий и экс-помощник Лукашенко Валерий Цепкало. Среди аудитории «Онлайнера» Лукашенко поддержали 3% (55 тысяч пользователей), опрос «Нашей Нивы» показал такой же результат (16 тысяч пользователей).

Понятно, что эти опросы нельзя назвать социологическими исследованиями, однако лозунг «Саша 3%» стал одним из главных в ходе протестов.

В интервью изданию «Народная Воля» директор Института социологии Геннадий Коршунов ранее заявил, что уровень доверия Лукашенко в Минске составляет 24%.

В популярность президента трудно поверить, глядя на то, как разворачиваются события в республике. Примечательно, что протесты проходят не только в столице, но и других крупных городах страны и даже за ее пределами.

Еще одной характерной чертой сегодняшних акций стал их стихийный характер. Белорусы просто выходят на улицы своих городов, не собираясь в одном месте, а рассредоточиваясь по всему городу. К протестам призывают штабы Бабарико и Цепкало, блогеры, и телеграм-каналы, однако сказать, что граждане страны сплотились вокруг одной фигуры — нельзя.

Скорее, белорусы объединились против одного человека — Александра Лукашенко.

Выдвижение обвинений Тихановскому и Бабарико (оба находятся в СИЗО, Тихановский по обвинению в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, Бабарико — в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки), задержания в ходе протестов и, в целом, жесткие действия полиции лишь провоцируют протестные настроения.

В выборах президента примут участие пять человек — сам Александр Лукашенко, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и Светлана Тихановская.

За несколько дней в ЦИК было подано более 5 тыс. заявлений граждан с требованием зарегистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало. Председатель ЦИК Лидия Ермошина заявила, что комиссия не будет участвовать в этой «постановке».

И если после отказа двум из трех ярких оппозиционных кандидата можно было ожидать, что в рядах противников президента появится ощущение растерянности, после которого они попросту перестанут каким бы то ни было образом участвовать в дальнейшей кампании, то теперь становится понятно, что этого, вероятно, не произойдет. По крайней мере в ближайшее время.

Объединение штабов Тихановской, Бабарико и Цепкало — наиболее эффективный для оппозиции вариант. Но если раньше признаков готовности выйти из гонки в пользу другого кандидата не наблюдалось, то отказ ЦИК в регистрации Бабарико и Цепкало решил этот вопрос.

Теоретически такой путь может решить главную проблему оппозиции — отсутствие единого кандидата, который мог бы объединить всех протестующих на самих выборах 9 августа.

За свое выдвижение Виктор Бабарико сдал в ЦИК 367 365 подписей, Валерий Цепкало — 220 тыс., Светлана Тихановская — 110 тыс. То есть, теоретически, при объединении усилий Тихановская может получить поддержку более 500 тыс. избирателей.

На вчерашней встрече штабы представляли кандидат в президенты Светлана Тихановская, Вероника Цепкало (супруга Валерия Цепкало) и Мария Колесникова (координатор команды Виктора Бабарико).

В сообщении штаба Бабарико говорится, что объединенная команда планирует призывать избирателей прийти на выборы 9 августа 2020 года и проголосовать; освободить политзаключенных, экономических заключенных, предоставив право на пересмотр дел в независимых и честных судах; провести повторные, честные выборы после 9 августа 2020 года; информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами; призывать участвовать в инициативах за честные выборы.

Впрочем, объединение усилий трех штабов не сможет все же кардинально повлиять на выборы — оппозиции уже не дали принять участия в них и ни о какой победе альтернативного кандидата речи идти не может, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Это не решает никаких проблем, потому что сами выборы получаются очень странными и незаконными.

Дело в том, что председатель ЦИК Белоруссии демонстративно нарушила конституцию, выведя из процесса главного лидера гонки на основании того, что он просто подозреваемый, то есть ЦИК выступила в роли суда», — отмечает эксперт.

Действительно, несмотря на то, что суд над банкиром еще не прошел, Лидия Ермошина в ходе заседания по регистрации кандидатов в президента, заявила, что уже на данном этапе все обвинения можно считать доказанными. Хотя в итоге Виктору Бабарико отказали в регистрации на другом основании, заявив о несоответствиях в декларации о доходах.

Что касается Валерия Цепкало, то в его случае, ЦИК признал только половину собранных им подписей — 75 249 из 160 тыс., чего недостаточно для регистрации.

«Оппоненты Лукашенко оказались в очень сложном положении. Фактически выборы у них забрали. То есть, люди которые реально могут выступать против Лукашенко, от выборов отстранены. Лукашенко не переизбрать невозможно конституционно. Эта система — в принципе, диктатура жесткая, и сказано откровенно, что снять Лукашенко невозможно и этим, конечно, ЦИК выгоняет людей на улицу, — отмечает эксперт. — Можно хоть как объединяться, все равно скажут, что 90% проголосовало за Лукашенко».