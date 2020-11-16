Додон проиграл: Майя Санду избрана президентом Молдавии

Бывший премьер-министр Молдавии и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает во втором туре выборов президента республики, обходя действующего главу государства Игоря Додона.

Санду набирает 57,75% голосов. Действующий глава республики — лишь 42,25%.

Примечательно, что ранее Додон говорил о своем устойчивом лидерстве непосредственно на территории республики, но действующий президент проиграл не только на избирательных участках, открытых за рубежом, но и внутри республики.

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По данным ЦИК Молдавии, на выборах всего проголосовали свыше 1,65 млн избирателей, что больше показателей четырехлетней давности. В 2016 году Додон и Санду также боролись за пост президента республики, тогда во втором туре свой голос за того или иного кандидата отдали чуть больше 1,6 млн человек.

Лидера партии «Действие и солидарность» уже поздравили с победой на выборах ряд ее политических оппонентов, с которыми она боролась за пост президента в ходе первого тура голосования. Так, еще до завершения обработки избирательных бюллетеней Санду приветствовали председатель партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, лидер парламентской группы «Про-Молдова», экс-спикер парламента Андриан Канду и глава «Нашей партии» Ренато Усатый.

Кроме того, премьер-министр Молдавии Ион Кику также пожелал избранному президенту успехов. Он призвал политиков прекратить делать громкие заявления и вернуться к работе для решения стоящих перед страной проблем. «Благодарю ЦИК и всех госслужащих, которые обеспечивали хорошее проведение выборов», — подчеркнул Кику.

Поздравил с победой Майю Санду и сам Игорь Додон.

Вместе с тем он призвал сторонников не поддаваться на провокации и не выходить на акции протеста. Кроме того, он заявил, что намерен оспорить результаты выборов в суде.

Победа Запада

Победа Санду означает смену идеологического вектора в Молдавии, поскольку кандидат выступает с евроатлантический позиций, тогда как Додона по большей части называли пророссийским кандидатом.

Бывший премьер поддерживает евроинтеграцию республики, в том числе идею о ее объединении с Румынией. К тому же активно выступает за вывод российских миротворцев с территории Приднестровья, которые были введены в регион еще в 1992 году.

В свою очередь, Додон придерживается политики сближения с Москвой, по версии местных СМИ, именно этот фактор во многом помог кандидату взять вверх над своими оппонентами на прошлых выборах главы государства. Действующий президент опирался на это положение своей программы и в текущей кампании, его заявления выстраивались вокруг предстоящего ухудшения отношений с Россией в случае победы Санду.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, для российско-молдавских отношений возможная победа прозападного кандидата действительно отрицательный момент, несмотря на то что в Молдавии президент не возглавляет исполнительную власть.

«Сам факт победы Санду будет действовать на них отрицательно. Она будет высказывать свое мнение и влиять на принятие решений, где у нее есть такая возможность, занимая невыгодную Москве позицию. Даже те очень хилые и не слишком реальные шаги по развитию отношений, предпринятые в последние два года, уменьшатся и сделать тут уже ничего не удастся», — считает эксперт.

Особых сдвигов в вопросах Приднестровья Брутер не прогнозирует, по его мнению, для соответствующих изменений необходима серьезная подготовка и консолидация молдавской власти в этом вопросе.

«Если предположить, что Додон сохранит большинство в парламенте, его предложения по Приднестровью Санду будет отвергать, а в таких условиях двигаться вперед невозможно», — уверен эксперт.

Сама Санду уверяет, что не собирается брать курс на понижение диалога с Россией. Напротив, кандидат выступает за развитие отношений с Москвой, в том числе ради блага молдаван, живущих на российской территории. Кроме того, экс-премьер выступает за открытие экспорта в Россию для всех молдавских компаний, а не нескольких избранных фирм.

Внутренний конфликт

Текущие президентские выборы в Молдавии прошли в не самый спокойный период для республики. Страна, как и многие ее соседи, сталкивается с серьезными проблемами на фоне пандемии коронавируса COVID-19. В республике наблюдается экономический спад — во втором квартале 2020 года ВВП страны снизился на 14% по сравнения с тем же периодом прошлого года.

К тому же, Молдавия находится в политическом кризисе из-за распада правящей коалиции в парламенте, в которую входят «Партия социалистов республики Молдова» (которую до 2016 года возглавлял Додон) и «Демократическая партия Молдовы». С июня в коалиции остались всего 50 депутатов при необходимом минимуме в 51.

Причиной распада послужили «политические туристы» в рядах Демпартии, они решили уйти в группу Андриана Канду.

Молдавия — парламентская республика, и отсутствие коалиции в законодательном органе — серьезная проблема для страны. Санду уже пообещала добиться роспуска парламента и досрочных выборов, подчеркнув готовность сотрудничать в этом вопросе с другими политическими силами.

Тут главный момент состоит в том, удастся ли социалистам удержать большинство в парламенте, или новое голосование приведет к полному поражению соратников Додона. С точки зрения Владимира Брутера, формально партия Додона может сохранить большинство в парламенте, но сможет ли она этого добиться, пока прогнозировать рано.

«Это зависит от того, насколько он будет демонстрировать свою политическую волю — на президентских выборах он ее не демонстрировал. Пока он не будет этого делать, сохранение большинства в парламенте не имеет никакого значения. Это большинство ничего не делало в последний год, Додон слишком боится и зависим от позиции Запада. Он никогда и ни при каких обстоятельствах не хочет его разгневать», — уверен эксперт.