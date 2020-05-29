Лекарства нет: как политики США используют тему расизма

В Миннеаполисе разгорается противостояние президента США Дональда Трампа и мэра города Джейкоба Фрея. В пятницу глава Белого дома направил туда более 500 бойцов Национальной гвардии США для подавления протестов в городе.

«Мы направили более 500 бойцов в Сент-Пол, Миннеаполис и близлежащие районы. Наша миссия — защищать жизни, охранять собственность и гарантировать право на мирные демонстрации», — сообщается в Twitter-аккаунте американской нацгвардии.

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Соответствующее обещание президент дал за несколько часов до этого, вступив в открытую перепалку с мэром города.

«Не могу оставаться в стороне и смотреть на то, что происходит с замечательным американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие руководства. Или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль, или я направлю национальную гвардию и сделаю всё, как надо», — написал Трамп в Twitter.

В конфликт вступила и социальная сеть Twitter, с которой также президент воюет последние несколько дней. Сообщение Трампа было помечено как нарушающее правила компании о героизации насилия. Следующий пост президента вовсе был скрыт компанией.

«Просто поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. Любые сложности, и мы возьмем управление на себя, когда начинается мародерство, начинается стрельба», — говорилось в скрытом сообщении президента.

Накануне глава Белого дома пригрозил закрыть Twitter на территории США, как раз из-за подобных действий компании.

На сообщение Трампа о своей слабости отреагировал и сам мэр Миннеаполиса.

«Слабость – это отказ брать ответственность за свои действия. Слабость – это обвинять кого-то другого во время кризиса. Дональд Трамп ничего не знает о силе Миннеаполиса. Мы чертовски сильны. Да, сейчас трудные времена, но мы справимся», — заявил Фрей во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал NBC.

Глава Белого дома, так или иначе, свое обещание выполнил довольно быстро. Возможно, что на радикальные шаги импульсивного президента побудили именно действия компании Twitter и слова мэра Миннеаполиса.

«Быть чернокожим в США не должно означать смертный приговор»

25 мая в Миннеаполисе умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Его гибель наступила после того, как гражданина задержала полиция. Вскоре в интернете распространилась видеозапись задержания, на которой видно, что Флойд не оказывал сопротивления, полицейские повалили его на землю, надели наручники, один из них надавил коленом на шею задержанного. Флойд жаловался на нехватку воздуха, после чего потерял сознание. Его госпитализировали и вскоре Джордж Флойд умер в реанимации.

Инцидент вызвал волну беспорядков в Миннеаполисе и других городах. Полицейские, задерживавшие Флойда были уволены, но это не остановило волну недовольства граждан. Протесты сопровождались пожарами, столкновениями с правоохранительными органами, поджогом полицейского участка.

Причины происходящего кроются в расизме. По данным соцопросов PEW Research Center, 84% взрослых афроамериканцев считают, что полиция относится к ним предвзято. С этим согласны и 63% белых респондентов. Каждый второй чернокожий утверждает, что полицейские останавливали его без причины. Американское общество периодически обсуждает истории, когда полицейские без видимых на то причин применяют насилие к задержанным афроамериканцам, опасаясь наличия у них оружия.

«Конфликт в Миннеаполисе случился по объективной причине — проблема полицейского насилия, проблема последствий расизма, которая вынуждает чернокожих жить в гетто. Мы знаем, что чернокожие американцы, будучи всего 13% населения, совершают более 50% преступлений – это, конечно, связано с бандами и т. д., но это крайне криминализованная среда. И полицейские, которые работают в стране, где легализовано оружие, и которые понимают, что каждый день они могут столкнуться с вооруженным человеком, даже инстинктивно видя чернокожего нарушителя, нервничают гораздо больше, чем, когда они видят белого, например, правонарушителя», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

Вместе с тем, проблема расизма, уже тесно вплетенная в политические реалии США, каждый раз становится полем для противостояния республиканцев и демократов, и конфликт между Трампом и мэром-демократом стал результатом установившегося противостояния. Разница в подходах видна и в заявлениях мэра и президента.

«Методы (полиции), которые мы увидели, недопустимы. Когда вы слышите, что кто-то просит о помощи, вы должны помочь. Офицеры не продемонстрировали элементарнейшей человеческой реакции. Это ужасно. Быть чернокожим в США не должно означать смертный приговор», — заявлял Фрей, в то время как Трамп призывал к порядку и угрожал ввести Национальную гвардию.

И, как отмечает Алексей Наумов, инцидент, случившийся в Миннеаполисе – это не редкость, и обе политические силы уже знают, как отыгрывать подобные ситуации.

«То, что полицейские во время задержания убили чернокожего — это не какая-то шокирующая новость, это происходит, и происходит, к сожалению, довольно регулярно, как и довольно регулярно происходят бунты чернокожих. Естественно, каждая политическая сила попытается сейчас эту ситуацию обратить себе на пользу. Трамп будет говорить, что демократам не хватает лидерства, они не могут справиться с бедностью черного населения и только, в общем, используют их как безвольных рабов, которые за них голосуют. А демократы, в том числе Джо Байден, активно будут напирать на свой опыт помощи чернокожим и говорить, что при нем такого не будет. Но правда в том, что, к сожалению, такого рода события и такого рода последствия стали для Америки обыденностью», — считает эксперт.

«Получу более 95 процентов голосов афроамериканцев»

Тема расизма действительно не теряет своей актуальности в США и поднимается каждый раз, когда политическая жизнь страны активизируется. Несомненно, ее обсуждения не избежать и в преддверии президентских выборов.

Согласно исследованию Pew Research Center, выборы 2020 года ознаменуются снижением доли белого населения Америки, оно составит 66,7% по сравнению с 76% в начале XXI века. В то же время на выборах могут проголосовать 32 млн латиноамериканцев и 30 млн афроамериканцев. Для республиканца Трампа заручиться поддержкой чернокожего населения представлялось реальной целью.

«Если я стану президентом, то в конце четырехлетнего срока, когда я буду баллотироваться для переизбрания, я гарантирую вам, что получу более 95 процентов голосов афроамериканцев», — говорил в 2016 году тогда еще кандидат в президенты Дональд Трамп.

На тех выборах он получил всего 8% голосов афроамериканцев и с тех пор приложил много усилий для завоевания популярности среди них. Трамп выстраивал дружбу с Канье Уэстом, указывал на тот факт, что при нем уровень безработицы среди этнических меньшинств достиг рекордных 5,9%, заявлял и о других проблемах, с которыми сталкивается чернокожее население.

Однако говорить о том, что ему удалось заручиться их поддержкой пока не приходится. Все его успехи в области экономики и снижения уровня безработицы стерты пандемией коронавируса, отмечает глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. Между тем, афроамериканцы традиционно поддерживают Демократическию партию, а республиканцев воспринимают как врагов, и преодолеть эту тенденцию пока вряд ли удастся.

«Все-таки, если мы можем говорить, в определенной степени, что черные — это электорат Байдена, то про Трампа мы такое сказать не можем. Подавляющее большинство его электората — это белые рабочие мужчины. Он, конечно, будет с ними заигрывать, но сейчас последствия эпидемии выразились в росте безработицы и в том, что в значительной степени пострадавшим оказалось афроамериканское население. Они, конечно, Трампу это припомнят», — отмечает эксперт.

Убийство чернокожего гражданина полицейскими в Миннеаполисе – повод для демократов и республиканцев актуализировать свои подходы к проблеме расизма. Однако, как отмечает Алексей Наумов, лекарства от этой проблемы американское общество еще не нашло.