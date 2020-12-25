Узнать волю народа: Пашинян объявил о готовности уйти с поста премьера

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности уйти с поста и призвал созвать консультации по вопросу возможного проведения внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

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По словам Пашиняна, убрать его с должности главы правительства Армении может только народ – что он и сделает опосредованно после выборов в Национальное собрание и выдвижения парламентским большинством кандидата на кресло премьера.

«Готов продолжить руководство Арменией в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа», — пояснил политик, добавив, что «не цепляется за кресло премьера».

Также Пашинян подчеркнул, что оппозиционные силы, требующие его отставки, не завоевали поддержку большей части населения республики, хотя обладали огромными финансовыми, медиа, организационными средствами и имели широкие возможности для организации митингов и протестов.

«И никто не может сказать, что мы сохранили власть при помощи силы», — напомнил армянский лидер.

Представитель правящей парламентской фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян заявил, что новые выборы пройдут с обилием фальсификаций и по условиям оппозиции, и назвал деятельность 16 оппозиционных партий попыткой бывшей власти взять реванш, сообщает Sputnik Армения.

«Одна группа [в Национальном собрании] полагает, что итоги войны в Карабахе привели к некоторой внутриполитической напряженности в стране, и теперь нужны инструменты по выходу из этой ситуации. Но есть и вторая группа, представители прежних властей пытаются воспользоваться ситуацией и взять реванш и захватить власть», — детализировал политик.

Депутат уверен, что Армения сейчас не в том состоянии, чтобы проводить выборы — в республике все еще действует военное положение, процесс установления мира в Карабахе очень шаток, а государственные институты занимаются переговорами по возвращению пленных.

Также в пятницу, 25 декабря, полицейские задержали 34 участников протестных акций в Ереване, обвинив их в гражданском неповиновении. Оппозиционные активисты перекрывали улицы, пытались блокировать дороги мусорными контейнерами и скандировали: «Никол, уходи», «Никол – предатель», «Армения без Никола!».

Кроме того, один из лидеров оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян ранее рассказывал о четырех путях развития событий. Согласно первому варианту, Пашинян сам подает в отставку. По второй версии, такое решение принимает парламент страны на внеочередном заседании.

Оппозиционер также указывал, что третий путь предполагает заведение уголовного дела по статье о госизмене, а четвертым вариантом является то, что правительство инициирует внеочередной созыв по требованию двух третей министров для обсуждения вопроса отставки Пашиняна.

Он подчеркнул, что оппозиция намерена осуществлять работу по всем этим направлениям.

Акции оппозиции начались в ответ на подписание в ночь на 10 ноября Николом Пашиняном, президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиеваым трехстороннего заявления по Карабаху. Согласно документу, Баку возвращает под свой контроль Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы непризнанной НКР.

Ереван при этом оставил за собой Лачинский коридор шириной в 5 км, который обеспечивает связь Армении с Нагорным Карабахом. При этом коридор не затрагивает стратегически важный город Шушу.

Ранее эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов в разговоре с «Газетой.Ru» обозначил два сценария развития событий в Армении. Он напомнил, что Пашинян пришел к власти в 2018 году, организовав мощное давление с улицы, но этот процесс был демократическим, потому что бывший тогда премьером Серж Саргсян в тот момент уже подал в отставку.

Как подчеркнул политолог, тогда не было никакого переворота: все было конституционно и в рамках правового поля. Согласно первому сценарию, обозначенному политологом, оппозиция будет стремиться достичь в отношении Пашиняна именно такого исхода.

«Второй выход, которым могла бы воспользоваться оппозиция, — добиться его отставки через парламент. Но оппозиция не имеет парламентского большинства. Большинство у партии, возглавляемой Пашиняном», — констатировал аналитик.

По его словам, лидер страны, которая проиграла в войне, понимая свою ответственность, мог бы подать в отставку, и это было бы понятно как в самой республике, так и за ее пределами.

«Но Пашинян считает, что он вправе исправить ситуацию, предложив Армении вариант выхода из кризиса», — сказал эксперт.