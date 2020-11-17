«С союзниками так не поступают»: Эрдоган не встретил Помпео в Турции

Встреча Майка Помпео и Варфоломея прошла в резиденции константинопольского патриарха в Стамбуле. Она продлилась чуть больше часа в закрытом для прессы режиме.

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Подробности встречи в итоге представил митрополит Галльский Эммануил, назвавший визит Помпео «историческим моментом». Он сообщил, что стороны обсудили «вопросы свободы вероисповедания и основных прав», а также «защиту христианского присутствия на Ближнем Востоке и проблемы православия во всем мире».

«Как Вселенский Патриархат мы несем ответственность за единство Православия и пользу для него, и играем важную роль в обеспечении верховенства мира во всем мире», — подчеркнул Эммануил.

Кроме того священнослужитель подтвердил, что во время встречи имело место обсуждение присвоения собору Святой Софии статуса мечети, которое ранее в этом году приняли турецкие власти. Не приведя подробности разговора на эту тему Эммануил лишь отметил, что патриарх Варфоломей «неоднократно обращался к этому вопросу и выражал сожаление вселенского патриархата по отношению к этому политическому решению».

Сам Помпео по итогам разговора дал короткий комментарий на своей странице в Twitter: «Для меня честь встретится с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем I.

Как лидер православного мира, Вселенский патриархат — ключевой партнер в нашей продолжающейся борьбе за религиозную свободу во всем мире».

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин, политические отношения с константинопольским патриархатом всегда играли важную роль для американской администрации.

Фанар помимо Помпео в свое время посещали и другие главы Госдепартамента, в частности Мадлен Олбрайт, Джон Керри и Хиллари Клинтон. Кроме того, Барак Обама проводил встречу с патриархом Варфоломеем еще во время первого года своего президентства. Не планировал отставать от своего предшественника и Дональд Трамп: еще в 2019 году Белый дом пригласил константинопольского патриарха посетить Вашингтон в мае этого года. И хотя пандемия коронавируса помешала этим планам, в день Пасхи американский президент провел с Варфоломеем телефонный разговор.

По словам Романа Лункина, решение Помпео посетить Турцию исключительно ради встречи с Варфоломеем — это вполне логичный ход. По его мнению, визит Помпео продолжает линию администрации Дональда Трампа по поддержке традиционных ценностей христианского мира:

«В лице патриарха Варфоломея США поддерживают христианство в целом, в том числе в противовес исламисту Эрдогану. Есть в этом своего рода демонстративный шаг со стороны США».

Заместитель директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ американист Дмитрий Суслов в разговоре с «Газетой.Ru» также напомнил о роли Фанара и Белого дома в создании раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). «Эта история играет очень большое значение в американской политике сдерживания России на постсоветском пространстве. Эта политика была усилена при Трампе и однозначно будет еще более усилена при администрации Джо Байдена», — говорит эксперт.

Однако в данном конкретном случае, по его словам, гораздо большее значение имеет стремление Госдепа послать сигнал турецкому руководству. В этом контексте важно отметить, что переговоры с Варфоломеем стали единственным пунктом программы визита Помпео в Турцию. Глава Госдепартамента не провел каких-либо встреч с представителями турецких властей.

В американском ведомстве это объяснили несовпадением графиков Помпео и турецких политиков, в частности президента республики Реджепа Эрдогана. «Были моменты, когда мы думали, что встреча возможно и произойдет, но потом Турция сказала нам, что график президента Эрдогана сам по себе изменился. И мы не относим это к какому-то политическому сигналу», — отметил во время сегодняшнего брифинга представитель Госдепа.

В СМИ, тем не менее, еще за неделю до поездки Помпео появились сообщения о назревающем дипломатическом скандале.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники, сам факт встречи Помпео с Варфоломеем в свете ситуации со Святой Софией и позицией США в этом вопросе в Турции сочли «крайне неуместным вмешательством». Программа визита — обсуждение религиозных вопросов и желание Помпео продемонстрировать «твердую позицию Америки в отношении свободы вероисповедания».

Эту информацию подтверждают турецкие источники катарского издания Middle East Eye (MEE). Более того, по их информации, религиозные вопросы — не единственная точка напряжения в этой ситуации. Свою роль сыграла и позиция Помпео относительно турецко-греческого противостояния в Восточном Средиземноморье — США однозначно встали на сторону Афин. Более того, за то время, что Помпео находится в должности госсекретаря, он уже дважды успел посетить Грецию, обеспечив увеличение уровня греко-американских отношений в военной сфере.

Наконец, источники обоих изданий указывают, что Анкара предпринимала попытку организовать встречу Помпео если не с Эрдоганом, то хотя бы с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Единственным условием было проведение этой встречи в Анкаре. Однако в Госдепе дали понять, что если министр захочет поговорить с госсекретарем США, он может приехать в Стамбул.

«Естественно, Чавушоглу решил пренебречь встречей с Помпео, потому что тот все равно, в конце концов, оставит свою должность»,

— передает MEE слова одного из своих источников.

Заместитель директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ американист Дмитрий Суслов в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что несмотря на заверения представителей Госдепа, политическая подоплека в отказе Помпео от встреч с официальными лицами Турции все же просматривается.

«Это совершенно четкий месседж выражения американского недовольства в отношении нынешнего руководства Турции, которая все менее и менее воспринимается как союзник США, но все больше воспринимается как оппонент и вызов для американской внешней политики», — отметил эксперт.

На это указывают и заявления, сделанные Помпео во время его прошедшего накануне визита во Францию. Он заявил об агрессивном характере действий Турции, необходимости для Европы и США объединить усилия для противостояния им, а также попросил Россию пояснить роль Анкары в договоренностях по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

«Такую лексику по отношению к союзникам США не используют», — подчеркивает Суслов.