«Соглашение повисает в воздухе»: каким будет мир в Карабахе

Уже четвертое за последние полтора месяца перемирие в Нагорном Карабахе длится почти сутки. До этого режимы прекращения огня согласовывались 10, 18 и 26 октября. И ни в одной из этих попыток, несмотря на посредничество в лице России и США, остановить боевые действия не удавалось. Второе перемирие, которое конфликтующие стороны согласовали по собственной инициативе из гуманитарных соображений, не продержалось и нескольких минут.

Реклама

Однако в этот раз, вероятно, таких проблем удастся избежать. Министр обороны Армении Давид Тоноян в интервью армянскому Общественному телевидению заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе были полностью прекращены. По словам министра, ситуация в регионе спокойная и контролируемая, хотя порой и слышны редкие отдельные выстрелы.

Новый режим прекращения огня принципиально отличается от тех, что были объявлены ранее. Он предусматривается текстом совместного заявления, которое впервые с начала конфликта было сделано от имени глав конфликтующих республик — президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Третью подпись под текстом соглашения поставил президент России Владимир Путин.

Кроме того, соглашение предусматривает не только прекращение огня, но и еще 8 пунктов, нацеленных на политическое урегулирование конфликта.

Речь идет как о стандартных для подобных соглашений обязательствах, например «обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших». Так и о более серьезных обязательствах, которые де-факто фиксируют военное поражение армянской стороны.

Стороны обязуются остановиться на занимаемых ими позициях и даже более того — Ереван передаст под контроль Баку несколько районов, пока еще не полностью контролируемых азербайджанской армией. Агдамский район на северо-востоке непризнанной республики, который НКР отбила у Азербайджана в ходе войны 1993 года, должен быть передан Баку до 20 ноября.

Еще раньше, до 15 ноября, Армения обязуется передать Азербайджану контроль над Кельбаджарским районом на северо-западе непризнанной республики. Последняя территориальная уступка должна быть сделана до 1 декабря — Армения передаст под контроль Азербайджана самый западный район НКР — Лачинский.

Выполнив эти пункты соглашения, Армения будет отрезана от территорий Арцаха, контроль над которыми де-факто будет сохранен за непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

Эта проблема решается созданием Лачинского коридора шириной в 5 км, который свяжет территории НКР и Армении. При этом стратегически важный город Шуша — «сердце Карабаха» — останется под контролем Баку.

#Карабах Новая карта по Карабаху с новыми зонами контроля территории уже бывшей непризнанной Республики Карабах pic.twitter.com/mzfUtqdsRW — Вольвач Юрий (@1Gg7Dlct8tfwNJL) November 10, 2020

Поддержание перемирия будет осуществляться миротворческим контингентом из России. 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники будут развернуты вдоль линии соприкосновения. Также под контролем российского миротворческого контингента будет оставаться Лачинский коридор. Кроме того, планируется развернуть в регионе миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Российские миротворцы будут оставаться в Нагорном Карабахе на протяжении пяти лет. Потом этот срок увеличится в два раза, если Ереван или Баку не решат отказаться от миротворческих услуг Москвы.

Развертывание российского контингента в регионе началось спустя пять часов после начала действия режима прекращения огня. К настоящему моменту для его поддержания в Нагорный Карабах прибыли уже более 200 военнослужащих России.

Несмотря на оперативные действия Москвы по развертыванию миротворцев, сама инициатива уже стала причиной бурных обсуждений и разногласий. Причиной тому — стремление Турции принять участие в операции наравне с Россией.

Хотя в тексте соглашения говорится только о российских миротворцах, вскоре после его подписания Ильхам Алиев заявил, что миссия будет выполняться совместными усилиями Турции и РФ. «Баку всегда хотел одинаковой роли России и Турции в карабахском конфликте и добился этого», — заявил президент Азербайджана.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян опровергла эти заявления, подчеркнув, что они «не соответствует действительности». Вмешаться в полемику был вынужден и российский МИД. «Турция не будет иметь отношения к миротворческой операции в районе Карабаха, ее роль ограничится рамками центра по контролю за прекращением огня», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Тем не менее, Баку не оставлял попыток добиться повышения роли Анкары в процессе урегулирования. На сайте президента Азербайджана была опубликована видеозапись его беседы с Владимиром Путиным перед подписанием соглашения, во время которой Алиев говорит, что «одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции».

«Тем самым, мы создаем новый совершенный формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития», — отметил он.

Владимир Путин никак не поправил своего коллегу, лишь отметив, что достижение соглашения «пойдет во благо интересов как армянского, так и азербайджанского народов».

Окончательно этот вопрос прояснили сегодняшние переговоры президента России с его коллегой из Турции Реджепом Эрдоганом. По их итогам Анкара распространила коммюнике, в котором говорится:

«Президент Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией также будет осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня при помощи совместного центра, который будет создан в определяемом Азербайджаном районе на территории, освобожденной от оккупации Армении».

Таким образом, речь идет лишь о работе Турции в рамках центра по контролю за прекращением огня.

О присутствии на территории НКР миротворцев из числа турецких военнослужащих речи не идет.

В ходе тех же переговоров Путина и Эрдогана, как следует из сообщения Кремля, президент Турции «дал высокую оценку посредническим усилиям России, которые создают хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта».

Положительные оценки заключенным соглашениям дали также и в ООН. Как отметил представитель генсека организации, ООН благодарна России за усилия по прекращению боевых действий в Карабахе, приветствует их и намерена содействовать их реализации.

В Госдепартаменте США комментарий по ситуации был более сдержанным. Там в разговоре с РИА «Новости» отметили, что заключение соглашения было принято к сведению и выразили желание ознакомиться с его деталями и планами по имплементации. «Мы будем рады увидеть конец насилия, но еще пока не можем комментировать конкретные детали прекращения огня или последующие шаги», — отметил представитель американского ведомства.

Несмотря на позитивные оценки со стороны политиков, в экспертном сообществе есть сомнение относительно того, насколько стабильным будет новый статус-кво в регионе.

Одна из причин для сомнений — реакция на трехсторонние договоренности со стороны армянской общественности. После их подписания в Ереване прошли беспорядки. Недовольные итогами соглашения ворвались в здание парламента республики и даже избили его спикера Арарата Мирзояна.

Никол Пашинян, комментируя эти события, сообщил у себя на странице в Facebook, что из его резиденции были украдены компьютер, часы, парфюм и водительские права. Протестующие надеялись найти премьер-министра и даже пришли к его резиденции, но им этого не удалось, что спровоцировало слухи о его побеге из республики. Пашинян утром сообщил, что находится в Армении.

Как отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, «действующий премьер Армении находится в очень сложном положении».

«Договоренность о прекращении военных действий — вынужденная мера для обеих сторон. Азербайджан рассчитывал на большее и наращивал при помощи Турции свое наступление, а Армения потерпела военное поражение и утратила прежде занятые районы», — отмечает депутат. По его мнению, эта ситуация грозит серьезными проблемами для Никола Пашиняна:

«Его дни в качестве руководителя страны практически сочтены».

Эту точку зрения разделяет и директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, добавляя, что внутренняя нестабильность в Армении может отразиться на выполнении достигнутых договоренностей.

«В Армении, видимо, в ближайшее время, состоится государственный переворот. Какова будет позиция новых политических сил, которые придут к власти? Будут ли они готовы брать на себя обязательства, которые, фактически и автоматически, означают капитуляцию Еревана, какими бы приправами это не посыпали?», — задается вопросами специалист.

В разговоре с «Газетой.Ru» Мавашев указывает, что долговечность мира будет зависеть от многих факторов. Пока их исполнение «повисает в воздухе», поскольку не был соблюден ряд формальных процедур.

«Только подписание соглашения, дополнительных протоколов к нему, а затем и ратификация парламентами государств будет сообщать о том, что стороны взяли на себя обязательства, как полагается. Ничего этого мы пока не видим», — констатирует специалист.

Политконсультант и востоковед Игорь Димитриев также не склонен давать оптимистичные оценки. «Это отложенный конфликт, о чем достаточно очевидно говорит не отрегулированный в этих договоренностях статус Карабаха», — говорить эксперт, добавляя, что последний конфликт, где можно было бы говорит о положительном опыте заморозки — это Приднестровье. «Сейчас заморозка любого конфликта всего лишь приносит больше горя жителям и откладывает войну на будущее», — говорит он «Газете.Ru».

Также Димитриев выражает сомнения в том, что присутствие российских миротворцев в регионе сможет обеспечить безусловную безопасность мирного населения:

«Формально горячие боевые действия могут не возобновляться, но обстрелы, теракты, выдавливание населения — все это может иметь место. Армяне это прекрасно понимают, поэтому рваться заново заселять Карабах не будут. В курдских кантонах в Сирии тоже были русские миротворцы, но Африну это не помогло», — заключает специалист.