СМИ сообщили о победе Байдена, но Трамп отказывается признать ее

СМИ сообщают о победе Джо Байдена на выборах президента США. Телеканал CNN предсказал победу кандидата от Демократической партии в ключевом для этой кампании штате Пенсильвания, несмотря на то, что подсчет бюллетеней еще продолжается, а разрыв между кандидатами составляет лишь 35 тыс. голосов или 0,5% от общего числа проголосовавших избирателей. Тем не менее, вскоре к прогнозу CNN присоединились и другие СМИ, в том числе и лояльный республиканцам телеканал Fox News.

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Победа в Пенсильвании принесла Джо Байдену еще 20 выборщиков, что дает ему в сумме 273 голоса при необходимых для победы 270.

Комментируя сообщения СМИ, Байден написал в своем Twitter, что для него честь быть избранным президентом великой страны.

«Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы в меня вложили», — написал он. Также Байден заявил о намерении выступить перед нацией. Его сообщение будет транслироваться в 04:00 мск.

Не все готовы принять победу Байдена. Вероятно, кандидат от демократической партии не получит традиционный для таких случаев звонок от оппонента с признанием поражения.

Штаб Дональда Трампа уже выступил с заявлением, сообщив об отказе признавать Джо Байдена победителем.

«Мы все знаем, зачем Байден спешит с ложным заявлением о победе, а его союзники в СМИ так пытаются ему помочь. Выборы далеко не закончены. Джо Байдена еще официально не признали победителем ни в одном штате. С понедельника наша команда начнет вести наше дело в суде, чтобы обеспечить полное соблюдение избирательных законов и избрание настоящего победителя», — говорится в заявлении.

Трамп заверил, что он «не успокоится, пока американский народ не получит честного подсчёта, которого он заслуживает».

Кандидат от республиканской партии уже на протяжении нескольких дней отказывается признавать поражения, утверждая, что на выборах в ключевых штатах, в том числе в Пенсильвании происходят массовые нарушения: наблюдателей от Республиканской партии не допускают к подсчету голосов, учитываются нелегальные бюллетени.

Действующий президент менее чем за час до публикации новостей о победе Байдена написал в Twitter: «Я выиграл эти выборы, с большим перевесом».

Впервые о своей победе Трамп заявил еще в первую ночь после выборов. Тогда действующий президент с существенным отрывом лидировал в большинстве ключевых штатов. Его отрыв от Джо Байдена в Пенсильвании превышал 10% голосов.

В ту же ночь на ряде участков штата обработка голосов была приостановлена для ночного перерыва. К утру следующего дня избирательные комиссии стали сообщать о поступлении поданных по почте бюллетеней. Поскольку Дональд Трамп, считая почтовое голосование ненадежным и уязвимым к фальсификациям способом волеизъявления, призывал своих сторонников голосовать лично, большинство почтовых голосов были отданы за Байдена.

По мере обработки почтовых бюллетеней разрыв между кандидатами стремительно сокращался, пока утром 6 ноября Байден не обошел своего соперника.

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани уже заявил, что результаты выборов в Пенсильвании и других штатах будут оспорены.

О том, что исход этой гонки будет решаться в Пенсильвании, было известно еще до дня голосования.

В возможных сценариях, которые перед выборами изучали СМИ и аналитики, практически не было таких, при которых кто-либо из кандидатов одерживает победу на федеральном уровне, проиграв в этом штате.

Долгое время штат считался вотчиной демократов. Однако в 2016 году Трамп стал первым за 28 лет кандидатом-республиканцем, кто смог перекрасить штат в красный цвет. Преимущественно консервативное белое население внутренних округов штата в итоге принесло Трампу очень важную победу, хоть и не сокрушительную — республиканец обошел Хиллари Клинтон всего на 0,7% голосов.

Если в этом году судебные разбирательства не принесут каких-либо результатов, Джо Байден станет 46-м президентом США. 77-летний демократ будет самым пожилым человеком, когда-либо занимавшим этот пост. При этом во время гонки он смог побить и другой рекорд: набрав почти 75 млн голосов, Байден стал самым популярным в истории страны кандидатом.

Его напарница по выборам Камала Харрис станет первой женщиной и первой афроамериканкой на посту вице-президента.

Несмотря на отказ Трампа признавать поражение, мир уже начал поздравлять Джо Байдена с победой.

Поздравления кандидату от Демпартии уже направил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, о чьих напряженных отношениях с Трампом неоднократно сообщали СМИ, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, мэр Лондона Садик Хан, мэр Парижа Анн Идальго и другие политики. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о готовности Берлина сотрудничать со следующей администрацией США.

«Хорошо, что наконец есть ясные цифры. Мы рады сотрудничеству со следующим правительством США. Мы хотим инвестировать в наше сотрудничество ради трансатлантической перезагрузки», — написал он в Twitter.

К слову, социальная сеть, которая на протяжении последних нескольких дней помечает большинство твитов Трампа как недостоверные и требующие проверки, блокируя их демонстрацию и распространение, также поспешила признать Байдена победителем. На его аккаунте в Twitter появилась отметка «избранный президент».