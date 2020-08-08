«Выборы — это референдум»: почему Трампу предсказывают поражение

Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный благодаря своим безошибочным прогнозам результатов выборов, предсказал победу кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену.

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Четыре года он назад был одним из немногих аналитиков, кто предсказывал победу Дональда Трампа над Хиллари Клинтон. Но и это не было его первым успешным прогнозом. Лихтман безошибочно называет будущего обитателя Белого дома с 1984 года.

Если Джо Байден действительно победит на ноябрьских выборах, для американского профессора это будет уже десятый успешный прогноз.

Известно, что для определения победителя историк использует собственную систему «13 ключей к Белому дому».

«Секрет заключается в том, чтобы следить за общей картиной силы и производительности действующего президента. Не обращая внимания на опросы, аналитику, ежедневные взлеты и падения кампании. И это то, что измеряют мои «ключи». Общую картину», — поясняет свой подход к измерениям профессор.

Со стороны его модель может показаться простой и поверхностной, ведь она лишена громоздких формул. Однако Лихтман опирается на ключевые параметры, которые в сумме определяют итог президентских выборов в определенный период развития страны.

По сути, эти ключи отражают силу той партии, которая представлена большинством в конгрессе США. Каждый ключ — это утверждение, за которое ставится «1» в случае его истинности и «0», если оно ложно.

Если «1» встречается шесть и более раз, победу одержит действующая партия. Если ответ на шесть или более утверждений «0», избиратели выступят против партии власти. Вопросы касаются экономики, волнений в стране, скандалов, побед или неудач кандидатов, а также их личной харизмы.

Вот лишь несколько примеров таких «ключей»: в стране отсутствуют масштабные социальные волнения; действующая администрация не была втянута в крупный скандал; после промежуточных выборов партия президента увеличила число мест в палате представителей; экономика не находится в состоянии рецессии; и так далее.

Как видно, даже по этим четырем пунктам администрация Трампа находится не в лучшем положении.

На протяжении почти всего своего срока глава государства пытался справится с последствиями скандала с так называемым «российским вмешательством» в выборы, но даже этот скандал не был единственным. Разговор действующего президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским подвел Трампа к импичменту, что сделало его третьим в истории страны президентом, которому пришлось пережить эту процедуру.

К слову, импичмент Трампу Лихтман также предсказывал, причем еще в 2017 году. Он говорил, что в случае, если демократы станут большинством в палате представителей (а именно так все и произошло), импичмент будет запущен в начале 2019 года. Профессор лишь немного не угадал по времени: его прогноз сбылся на 9 месяцев позже, чем он ожидал.

Но даже несмотря на это, еще в начале 2020 года в переизбрании Трампа мало кто сомневался. Ход событий полностью изменила пандемия коронавируса. США стали мировыми лидерами как по числу заразившихся, так и по числу погибших от болезни граждан, что стало самым большим провалом президентства Трампа.

Массовые беспорядки с участием сторонников движения BLM (Black Lives Matter — Жизни Черных Важны), которые продолжаются по всей стране уже больше двух месяцев, согласно система Лихтмана, ставят окончательный крест на возможности Трампа переизбраться на второй срок.

«Президентские выборы — это прежде всего референдум относительно сделанного администрацией действующего президента за четыре года» — так писал в своей книге Лихтман.

Интересно, что американский историк разработал свою прогностическую технологию еще в 1981 году вместе с известным советским геофизиком, академиком Владимиром Кейлис-Бороком — признанным специалистом в области сейсмологии и математической геофизики.

Знакомство двух ученых произошло в 1980 году на торжественном обеде в Калифорнийском технологическом институте. Тогда, узнав, чем занимается американский коллега, оказавшийся с ним за одним столом, Кейлис-Борок сказал: «Мы занимаемся одним и тем же! Мы оба смотрим на картину многих переменных, чтобы предсказывать, будет стабильность или потрясение. Мы должны работать вместе!»

Лихтман и Кейлис-Борок успешно решили задачу ретроспективного прогноза: все президентские кампании в США с 1860 по 1980 год были алгоритмически разделены на две группы — «стабильность» (когда партия, чей президент занимает Белый дом, выигрывает выборы) и «потрясения» (партия, чей президент занимает Белый дом, проигрывает).

Американский профессор никогда не отрицал существенный вклад своего советского коллеги при создании системы прогноза результатов выборов.

«Все, что мы знаем о выборах, мы украли из геофизики,

— говорил Лихтман. — Наша модель оценивает не республиканцев и демократов, либералов и консерваторов или отдельных политиков, а оценивает стабильность действующей партии».

Единственный раз, когда Лихтман ошибся, произошел 20 лет назад. Тогда, в 2000 году он предсказывал, что на президентских выборах победит не Джордж Буш-младший, а демократ Альберт Гор.

Ирония заключается в том, что Гор в каком-то смысле действительно победил. Как и Хиллари Клинтон в 2016 году, он получил на 543 тыс. больше голосов избирателей, чем его соперник. Но получил меньше голосов выборщиков. И в отличие от ситуации четырехлетней давности, Гор реально мог попасть в Белый дом, если бы тогда Верховный суд не постановил остановить пересчет голосов избирателей Флориды.

Поэтому профессор Лихтман настаивает, что и в тот раз ошибки он не допустил.