Появились фото с прощания с Кеосаяном в Москве

Опубликованы кадры с церемонии прощания с Кеосаяном в церкви в Москве

В Telegram-канале RT были опубликованы кадры с церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

На церемонию пришли сотни человек. Жена Кеосаяна, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян попрощалась с мужем у гроба, стоя на коленях. Также церемонию посетили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, посол России в Республике Маврикий, журналистка Ирада Зейналова , режиссер Федор Бондарчук, народные артисты РФ Филипп Киркоров, Лариса Долина, Федор Добронравов, Николай Цискаридзе, народный артист РСФСР Евгений Петросян, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, актер Иван Охлобыстин и другие.

Первый заместитель главы администрации президента России Алексей Громов на похоронах рассказал, что президент РФ Владимир Путин «действительно к Тиграну очень хорошо относился».

Глава государства прислал венок на прощание с режиссером. Он состоит из красных роз и украшен лентой-триколором с надписью «От президента Российской Федерации». Также венок направил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он украшен лентой с надписью «От семьи Песковых».

Путин выразил соболезнования родным Кеосаяна. Лидер РФ отметил, что светлая память о Кеосаяне «навсегда сохранится в сердцах его близких», всех, кто знал «этого сильного духом человека и настоящего патриота России».

В ночь на 26 сентября скончался Кеосаян. Девять месяцев назад он впал в кому после клинической смерти.

Ранее Бондарчук назвал Кеосаяна символом эпохи смелости.