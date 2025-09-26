На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бондарчук назвал Кеосаяна символом эпохи смелости

Бондарчук: Кеосаян был символом эпохи смелости кино
true
true
true
close
Пресс-служба more.tv

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук назвал ушедшего из жизни теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна символом эпохи смелости. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

«Тигран для меня — символ эпохи смелости, времени, когда можно было пробовать все. Мы были молоды, мы хотели творить: снимались в проектах друг друга, «на коленке» делали клипы и короткие метры и горели кино», — сказал собеседник агентства.

Бондарчук добавил, что для него Кеосаян навсегда останется верным другом, талантливым кинематографистом, а также человеком, который «прожил жизнь невероятно ярко и на полную».

Режиссер Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни. Девять месяцев назад он впал в кому после клинической смерти. У режиссера остались пятеро детей.

Супруга Кеосаяна, журналистка Маргарита Симоньян призвала не беспокоить семью. Пока неизвестно, когда состоится церемония прощания, однако десятки людей уже выразили свои соболезнования.

Кеосаян прославился фильмами «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной».

Что говорят о смерти режиссера его коллеги и близкие — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Симоньян рассказала, что у нее рак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами