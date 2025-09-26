«До конца оставалась надежда на чудо». Коллеги и друзья — о смерти Тиграна Кеосаяна

Режиссер Тигран Кеосаян умер на 60-м году жизни. Девять месяцев назад он впал в кому после клинической смерти. Его супруга Маргарита Симоньян призвала не беспокоить семью. Пока неизвестно, когда состоится церемония прощания, однако десятки людей уже выразили свои соболезнования. Что говорят о смерти режиссера его коллеги и близкие — в материале «Газеты.Ru».

Заслуженный деятель искусств России, режиссер Тигран Кеосаян ушел из жизни в возрасте 59 лет после девяти месяцев пребывания в коме. Об этом сообщила его супруга — главный редактор телеканала RT, информационных агентств «Россия сегодня» и Sputnik Маргарита Симоньян.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье», — написала она в своем Telegram-канале.

Когда состоится церемония прощания с режиссером, пока не сообщается.

Кеосаян начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем в январе 2008 года. Тогда его госпитализировали в предынфарктном состоянии. Режиссеру пришлось пройти курс лечения в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Чтобы восстановить нормальный кровоток, ему установили стент в артерию.

Спустя два года у Кеосаяна выявили острый инфаркт миокарда, он прошел повторный курс стентирования. Однако в декабре 2024-го режиссер в очередной раз оказался в стенах больницы. А 9 января стало известно, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме.

Симоньян регулярно делилась подробностями о физическом состоянии супруга. В апреле в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия» главред RT сообщила, что Кеосаян реагирует на внешнее воздействия.

«Ему говоришь: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой», а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает. Представляешь, я каждый день к нему ухожу… Не отвечает, но мы с ним общаемся», — говорила Симоньян.

«Горюем вместе с семьей»

Соболезнования в связи со смертью режиссера и телеведущего выразили его коллеги, близкие и знакомые.

Министр культуры России Ольга Любимова подчеркнула, что творческая жизнь Кеосаяна была яркой и многогранной. Она обратила внимание, что режиссер умел соединять в своих работах настоящие эмоции и глубокую мысль, создавая проекты, которые находили отклик у самой широкой аудитории, а его фильмы отличались особым авторским почерком.

«Тигран Эдмондович был искренне предан своему делу, с большим уважением относился к профессии и зрителям. Несомненно, он был мастером, чьи работы стали частью культурного пространства нашей страны. Выражаю искренние соболезнования всем, кому выпала честь знать Тиграна Эдмондовича. Светлая память!» — написала она в Telegram-канале.

Уход из жизни Кеосаяна стал большой утратой для российского кино, подчеркнул генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров.

«Это, конечно, большая потеря для нашего кино, и для журналистики — он много работал на телевидении. Это очень печально, и для меня тоже. Я с ним работал: он свою первую [картину] делал в моем объединении еще в советское время», — сказал Шахназаров РИА Новости.

Актриса Яна Поплавская подчеркнула, что Кеосаян был хорошим другом, братом, мужем и коллегой. Она выразила сожаление, что он не вырастит своих маленьких детей.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса, заслуженная артистка России Елена Драпеко назвала новость о смерти Кеосаяна «очень печальным известием».

«Мы все знали его работы, мы видели его фильмы, мы полюбили его как телевизионного ведущего, конечно, как человека. Я искренне соболезную Маргарите Симоньян, его семье, всем поклонникам, кто знал, любил и молился все эти месяцы за его выздоровление. Это очень печальное известие, мы все сожалеем и горюем вместе с семьей», — сказала она в разговоре с RTVI.

«Не доспорили, увы…»

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал Кеосаяна талантливейшим и сильнейшим человеком, который заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом.

«Искрометный юмор, неубиваемый оптимизм в сочетании с надежностью и неповторимым стилем. Плоть не выдержала столь высоких оборотов, жизни в режиме вспышки… Скорбим все», — сказал Киселев РИА Новости.

Телеведущая Ольга Скабеева в Telegram-канале сообщила, что до последнего надеялась на благоприятный исход. Она призналась, что ей будет не хватать Кеосаяна.

«До конца оставалась надежда на чудо. Царствие Небесное, Тигран. Нам будет очень тебя не хватать. Очень. Рите — держаться! Сил справиться! Ты для своих сейчас главная», — написала ведущая.

Журналист Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что последний раз «виделся и спорил» с Кеосаяном 22 февраля 2022 года, за пару дней до начала специальной военной операции на Украине.

«Понятно, что говорил он (верил и поддерживал), понятно, что говорил я (критиковал возможную эскалацию и не поддерживал). Его поддержка Владимира Путина была абсолютной и искренней, он яростно защищал и его, и его политику от моих критических и скептических замечаний. Не доспорили, увы…» — поделился он.

Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки написала, что никогда не забудет первую встречу с Кеосаяном в клубе «Пилот»:

«Ты всегда был добр ко мне. Каждый твой звонок был теплым воздухом. Твой голос всегда вызывал радость, улыбку, и я всегда сожалела, что мы так мало общаемся. Как же твоего голоса будет не хватать теперь…»

Тем временем бывшая супруга Кеосаяна, актриса и телеведущая Алена Хмельницкая, в беседе с NEWS.ru сообщила, что предпочитает не говорить о произошедшем публично.

«Я сама узнала о смерти Тиграна Кеосаяна совсем недавно. Сейчас я ничего не могу по этому поводу сказать, кроме как Царство ему Небесное, — сказала она.

«Пришла беда — отворяй ворота»

В сентябре Маргарита Симоньян призналась, что у нее рак, и рассказала о перенесенной операции. Это произошло в тот период, пока ее супруг был в коме.

«Как говорят у нас в России: «Пришла беда — отворяй ворота». Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы», — высказалась она.