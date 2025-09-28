Стало известно об отношении Путина к Кеосаяну

Громов: Владимир Владимирович действительно к Тиграну очень хорошо относился

Первый замглавы администрации президента Алексей Громов на похоронах режиссера Тиграна Кеосаяна рассказал об отношении президента РФ Владимира Путина к телеведущему. Об этом пишет РИА Новости.

«Владимир Владимирович действительно к Тиграну очень хорошо относился», — сказал Громов во время прощания.

Церемония проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

До этого российский лидер прислал венок на прощание с режиссером. Он состоит из красных роз и украшен лентой-триколором с надписью «От президента Российской Федерации». Также венок направил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он украшен лентой с надписью «От семьи Песковых».

Президент России выразил соболезнования родным Кеосаяна. Глава государства отметил, что светлая память о Кеосаяне «навсегда сохранится в сердцах его близких», всех, кто знал «этого сильного духом человека и настоящего патриота России».

