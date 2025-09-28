На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном

РИА Новости: президент Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Telegram-канал «RIA_Kremlinpool»

Президент России Владимир Путин прислал венок на прощание с режиссером Тиграном Кеосаяном. Об этом сообщает РИА Новости.

Венок, состоящий из красных роз, украшен лентой-триколором с надписью «От президента Российской Федерации».

Также венок направил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Венок установили у часовни Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте в Москве, где состоится прощание. Он украшен лентой с надписью «От семьи Песковых», пишет издание.

Тиграна Кеосаяна не стало в ночь на 26 сентября на 60-м году жизни. Девять месяцев назад он впал в кому, из которой уже не вышел.

Президент России выразил соболезнования родным Кеосаяна. Глава государства отмтеил, что светлая память о Кеосаяне «навсегда сохранится в сердцах его близких», всех, кто знал «этого сильного духом человека и настоящего патриота России».

Ранее Бондарчук назвал Кеосаяна символом эпохи смелости.

