Путин выразил соболезнования близким Кеосаяна

Путин выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна в связи с его кончиной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российского кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна в связи с его кончиной. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемые Лаура Ашотовна и Маргарита Симоновна, примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе», — говорится в послании российского лидера.

Глава государства добавил, что светлая память о Кеосаяне «навсегда сохранится в сердцах его близких», всех, кто знал «этого сильного духом человека и настоящего патриота России».

Режиссер Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни. Девять месяцев назад телеведущий впал в кому после клинической смерти. У режиссера остались пятеро детей.

Супруга Кеосаяна, журналистка Маргарита Симоньян призвала не беспокоить семью. В настоящее время остается неизвестным, когда состоится церемония прощания, однако десятки людей уже выразили свои соболезнования.

Кеосаян прославился фильмами «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной».

