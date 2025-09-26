На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин выразил соболезнования близким Кеосаяна

Путин выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна в связи с его кончиной
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российского кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна в связи с его кончиной. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемые Лаура Ашотовна и Маргарита Симоновна, примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе», — говорится в послании российского лидера.

Глава государства добавил, что светлая память о Кеосаяне «навсегда сохранится в сердцах его близких», всех, кто знал «этого сильного духом человека и настоящего патриота России».

Режиссер Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни. Девять месяцев назад телеведущий впал в кому после клинической смерти. У режиссера остались пятеро детей.

Супруга Кеосаяна, журналистка Маргарита Симоньян призвала не беспокоить семью. В настоящее время остается неизвестным, когда состоится церемония прощания, однако десятки людей уже выразили свои соболезнования.

Кеосаян прославился фильмами «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной».

Что говорят о смерти режиссера его коллеги и близкие — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бондарчук назвал Кеосаяна символом эпохи смелости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами