Вакарчук рассказал, бросит ли он музыку ради политики

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что продолжит параллельно с политической деятельностью заниматься музыкой. Об этом сообщает телеканал «1+1».

По его словам, музыка для него очень важна и является источником вдохновения и энергии.

«Я считаю, что когда я смогу творить, я буду давать эту энергию в политику», — отметил Вакарчук.

При этом он подчеркнул, что политика, а также интересы граждан и избирателей станут для него основным делом, куда он будет тратить свою энергию.

«Но музыка — это что-то очень важное, что в моей душе должно остаться навсегда», — заключил Вакарчук.

Ранее сообщалось, что Вакарчук объявил об участии в выборах в Раду.