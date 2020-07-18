Пентагон запретил вывешивать на военных объектах флаги конфедератов

Глава Пентагона Марк Эспер наложил запрет на возможность вывешивать на военных объектах флаги конфедератов. Об этом она написал в своем Twitter.

Соответствующее решение было изложено в подписанным им меморандуме о «демонстрации флагов на объектах».

Так, среди перечня разрешенных флагов отсутствует флаг Конфедерации.

«С этими изменениями мы еще больше повысим боевой дух, сплоченность и готовность наших сил для защиты нашей великой нации», — написал Эспер.

В документе говорится, что флаги, которые не вошли в перечень, могут находиться на могилах, монументах, в музеях, а также местах, где они «не могут не рассматриваться как поддержка флага со стороны министерства обороны».

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