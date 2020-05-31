Трамп заявил, что у США скоро появится «величайшее оружие» в истории

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США вскоре появится «величайшее оружие», которое когда-либо существовало, сообщает ТАСС.

«Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо (можно было) представить в истории», — заявил Трамп.

Он не пояснил, о каких вооружениях идет речь, однако отметил, что уже успел ознакомиться с разработками.

Также Трамп заявил, что «не может поверить» в существование такого оружие в принципе, однако видел прототипы лично.

Ранее президент США заявил, что американцы разработали «супер-пупер-ракету», которая развивает скорость в 17 раз выше, чем все подобные аналоги. Он предсказал, что она станет самой быстрой в мире.

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