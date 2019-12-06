Порошенко предложил построить стену на границе с Россией

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он считает, что строительство стены на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР может повлечь отмену антироссийских санкций, поэтому нужно строить стену с Россией.

«Стройте стену на границе с Россией, она вам понадобится», — предложил властям Украины Порошенко.

Также он сказал главе государства Владимиру Зеленскому, что в случае провала на нормандском саммите ему не стоит переживать.

«Объединяйте нацию, стройте армию, стройте государство», — дополнил мысль Порошенко.

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