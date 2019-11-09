ДНР закончила отвод сил из Петровского

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Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вывела свои подразделения с территории, расположенной рядом с населенным пунктом Петровское. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что вывод личного состава народной милиции ДНР полностью завершился.

Таким образом, отвод сил осуществился в трех пунктах, в том числе в Золотом и в Станице Луганской.

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