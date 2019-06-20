Появилось видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США

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В Сети появилась видеозапись пуска иранской ракеты по беспилотнику США. Видео опубликовали источники Ирана.

На кадрах виден момент пуска, а также анимация, которая изображает путь ракеты до места, где она сбила американский беспилотник.

До этого стало известно, что Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе.

Иранские военные заявили о том, что беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана.

После этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку».