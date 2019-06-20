Появилось видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США
В Сети появилась видеозапись пуска иранской ракеты по беспилотнику США. Видео опубликовали источники Ирана.
На кадрах виден момент пуска, а также анимация, которая изображает путь ракеты до места, где она сбила американский беспилотник.
До этого стало известно, что Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе.
Иранские военные заявили о том, что беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана.
После этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку».