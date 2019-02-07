Рябков пообещал ответ на жесткие меры США по военному сдерживанию России

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Замглавы МИД России Сергей Рябков спрогнозировал очень жесткие меры со стороны США по военному сдерживанию России, передает ТАСС.

«Надо исходить из того, что будут осуществляться мероприятия по военному сдерживанию России, они будут очень жесткими», — сказал Рябков.

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Он также пообещал ответные меры.

«Будем на них реагировать в ответном режиме», — заявил Рябков.

Ранее Рябков заявил, что Москва направила посольству США ноту, в которой отвергает обвинения в невыполнении Договора о РСМД.