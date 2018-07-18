Милонов предложил выделить пенсию эрмитажному коту-оракулу Ахиллу
Депутат от «Единой России» Виталий Милонов предложил выделить пенсию эрмитажному коту-оракулу Ахиллу, передает «РИА Новости».
«Думаю, что кот заслужил пенсию от Государственного Эрмитажа в связи с выдающимися кошачьими заслугами. Думаю, что Эрмитаж мог бы организовать ежемесячную выплату пенсии Ахиллу в виде корма и наполнителя для лотка», — заявил Милонов.
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Коту-оракулу ищут хозяев. Уже 27 человек готовы забрать Ахилла к себе домой.