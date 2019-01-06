Если сравнивать составы, то американцы все-таки выглядят фаворитами, хотя произойти может все что угодно. На кого в командах надо обратить внимание в первую очередь? У финнов это, конечно голкипер Луукконен, защитник Йокихарью, которого сюда отпустил «Чикаго Блэкхоукс», где он уже играет довольно важную роль, и форвард Толванен — его отпустил «Нэшвилл Предаторз». У США, конечно, выделяются братья Хьюзы. Старший — защитник, задрафтованный на прошлогоднем драфте «Ванкувер Кэнакс» под седьмым номером. Что младшего должны выбрать первым на драфте этого года, уже сказано. Ну и еще один форвард — Пэлинг — очень хорош.