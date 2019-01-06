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03:30
Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
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04:00
Финикс СанзШарлотт Хорнетс
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США U20 Финляндия U20

Финал МЧМ: США играет с Финляндией. LIVE

Онлайн трансляция финала молодежного чемпионата мира по хоккею

В Канаде проходит финал молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными США и Финляндии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главного матча турнира.
06 января 04:00   |  2 период
США U20
США U20
0:0
Финляндия U20
Финляндия U20
Стадион «Роджерс-Арена», Ванкувер | Судьи: Даниэль Пражак  (Чехия), Евгений Ромасько  (Тверь, Россия)
Хьюз2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Купари2'
Хонка2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'27

Отбились финны в меньшинстве, не без труда.

'26

Первый момент в этом большинстве получает Пэлинг — Луукконена не переиграл.

'25

Фараби классно обыграл защитника и выкатил на Луукконена, но переиграть того на ограниченном пространстве уже не сумел. При этом обыгранный американцем Оскари Лааксонен ударил его по рукам — большинство для сборной США.

'24

Американцы явно быстрее на старте второго периода. Благодаря этому и острее выглядят.

'22

Финны продолжают бросать по воротам Примо, но сейчас было не слишком опасно. Куда острее перед этим после собственного перехвата в средней зоне бросал Тайлер Мэдден!

'21

В первом периоде на 13 финских бросков пришлось 9 американских. При этом у финнов вернулся на скамейку покинувший ее по ходу первого периода из-за повреждения Аарне Талвитие.

'21

Поееееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

Финляндия начала пободрее, но довольно быстро американцы перехватили инициативу и держали ее в своих руках до самого конца периода. У Суоми к тому же Аарне Талвитие в концовке 20-минутки ушел в сопровождении кого-то из штаба (возможно, доктора) в раздевалку. Если он не сможет продолжить игру — это будет потеря. Узнаем во втором периоде, но пока отдохнем вместе с командами.

'20

Доиграли команды первый период. Сирена.

'19

Ничего у Финляндии так и не вышло в большинстве. Более того, за десять секунд до его окончания Логан Кокерилл классно оставил Хмелевски шайбу, но Луукконен выручает финнов. В полном составе теперь Штаты.

'18

Американцы всячески затрудняют соперникам вход в зону.

'17

А теперь у сборной США удаление. Куинн Хьюз в штраф-боксе за подножку. Первое большинство для Финляндии.

'17

Набросали уже прилично команды: 8-10. Впереди Финляндия.

'16

В полном составе сборная Финляндии. Привезли шайбу в американскую зону, и там добились вбрасывания. После этого Пуустинена еще жестко с пятака вытолкали защитники США, чуть не спровоцировав потасовку.

'15

У американцев лучшее большинство на турнире, но снова не смогли пробить Луукконена.

'14

Классно разыграли «звездно-полосатые», но Хмелевски на дальней штанге не попал в пустые ворота!

'13

Удаление у сборной Финляндии. Потерявший шайбу и пытавшийся исправить ситуацию Анттони Хонка в штраф-боксе. Подножка. Большинство для США,

'13

Очень легко американцы дают пройти к своим воротам сместившемуся с правого края в центр Антону Лунделлю, но Примо справляется с угрозой.

'12

Продолжалось американское большинство, и финнов как следует подержали в их зоне, но так и не забили.

'11

Разводят снова руки в стороны арбитры! Хмелевски заехал во вратарскую площадь. Правила суровы.

'11

Забрасывают американцы! Пэлинг прошел к ваоротам и бросил в ближнюю двятку. Луукконен отразил блином, однако шайба от стекла отлетела на пятак, где финские защитники замесили Сашу Хмелевски. Подкативший Оливер Вальстрём добил в пустые ворота, однако рефери сразу развел руки в стороны. Поехали смотреть видео арбитры.

'10

Вот и первое в матче удаление. Расмус Купари ударил в чужой зоне локтем Джоша Норриса в лицо и поехал в штраф-бокс. Хорошо еще, что без крови обошлось. Две минуты большинства для США.

'9

В основном игра по бортам в обеих зонах проходит. Причем чаще теперь шайба гостит в зоне финнов. Но вот обменялись опасными атаками команды. Особенно непросто пришлось Примо. В первом случае не дал попасть по шайбе финскому нападающему защитник, а затем голкипер сделал сейв.

'7

Классно на пятаке подставляет клюшку Джош Норрис — Луукконен был готов.

'6

Закрытый хоккей и пока не на максимальных скоростях. Явно опасаются друг друга соперники.

'4

Ни атака с ходу, ни позиционная атака не получились у сборной США. Пока можно констатировать, что игру контролируют финны.

'3

Первый голевой шанс Финляндии. Пас на пятак, и Вайнионляя пытался просунуть диск под Примо, который бросок отразил, но не смог прижать шайбу, из-за чего борьба на пятаке была жаркой. В итоге ее все же выиграли защитники сборной США.

'2

Плотная борьба на старте матча. Обе команды атакуют, но до броска дело доводят пока только финны. Толванен, бросивший в створ на этом турнире уже 25 раз, но так еще и не отметившийся голом, сейчас атаковал.

'1

Поеееехали! Финал МЧМ-2019 начался!

04:07

Если сравнивать составы, то американцы все-таки выглядят фаворитами, хотя произойти может все что угодно. На кого в командах надо обратить внимание в первую очередь? У финнов это, конечно голкипер Луукконен, защитник Йокихарью, которого сюда отпустил «Чикаго Блэкхоукс», где он уже играет довольно важную роль, и форвард Толванен — его отпустил «Нэшвилл Предаторз». У США, конечно, выделяются братья Хьюзы. Старший — защитник, задрафтованный на прошлогоднем драфте «Ванкувер Кэнакс» под седьмым номером. Что младшего должны выбрать первым на драфте этого года, уже сказано. Ну и еще один форвард — Пэлинг — очень хорош.

04:05

Зато команды встречались на этом МЧМ на групповом этапе. Тогда США не испытали никаких проблем в матче с финнами, разгромив их в последнем туре — 4:1. И там не играл Джек Хьюз — будущий первый номер драфта-2019, который уже поправился и ярко смотрится в плей-офф.

04:00

Финляндия и США никогда не встречались между собой в финалах молодежных чемпионатов мира. Всего же сборные этих стран были чемпионами мира U-20 по четыре раза. США в последний на данный момент раз побеждали в 2017 году, финны годом ранее.

03:55

Начало матча — в 04:00 по московскому времени.

03:50

Приветствуем всех любителей хоккея! Сегодня в финале молодежного чемпионата мира по хоккею между собой сыграют сборные США и Финляндии.