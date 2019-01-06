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Отбились финны в меньшинстве, не без труда.
Американцы явно быстрее на старте второго периода. Благодаря этому и острее выглядят.
В первом периоде на 13 финских бросков пришлось 9 американских. При этом у финнов вернулся на скамейку покинувший ее по ходу первого периода из-за повреждения Аарне Талвитие.
Поееееехали! Второй период стартовал.
Финляндия начала пободрее, но довольно быстро американцы перехватили инициативу и держали ее в своих руках до самого конца периода. У Суоми к тому же Аарне Талвитие в концовке 20-минутки ушел в сопровождении кого-то из штаба (возможно, доктора) в раздевалку. Если он не сможет продолжить игру — это будет потеря. Узнаем во втором периоде, но пока отдохнем вместе с командами.
Американцы всячески затрудняют соперникам вход в зону.
Набросали уже прилично команды: 8-10. Впереди Финляндия.
В полном составе сборная Финляндии. Привезли шайбу в американскую зону, и там добились вбрасывания. После этого Пуустинена еще жестко с пятака вытолкали защитники США, чуть не спровоцировав потасовку.
У американцев лучшее большинство на турнире, но снова не смогли пробить Луукконена.
Продолжалось американское большинство, и финнов как следует подержали в их зоне, но так и не забили.
Разводят снова руки в стороны арбитры! Хмелевски заехал во вратарскую площадь. Правила суровы.
Закрытый хоккей и пока не на максимальных скоростях. Явно опасаются друг друга соперники.
Ни атака с ходу, ни позиционная атака не получились у сборной США. Пока можно констатировать, что игру контролируют финны.
Плотная борьба на старте матча. Обе команды атакуют, но до броска дело доводят пока только финны. Толванен, бросивший в створ на этом турнире уже 25 раз, но так еще и не отметившийся голом, сейчас атаковал.
Поеееехали! Финал МЧМ-2019 начался!
Если сравнивать составы, то американцы все-таки выглядят фаворитами, хотя произойти может все что угодно. На кого в командах надо обратить внимание в первую очередь? У финнов это, конечно голкипер Луукконен, защитник Йокихарью, которого сюда отпустил «Чикаго Блэкхоукс», где он уже играет довольно важную роль, и форвард Толванен — его отпустил «Нэшвилл Предаторз». У США, конечно, выделяются братья Хьюзы. Старший — защитник, задрафтованный на прошлогоднем драфте «Ванкувер Кэнакс» под седьмым номером. Что младшего должны выбрать первым на драфте этого года, уже сказано. Ну и еще один форвард — Пэлинг — очень хорош.
Зато команды встречались на этом МЧМ на групповом этапе. Тогда США не испытали никаких проблем в матче с финнами, разгромив их в последнем туре — 4:1. И там не играл Джек Хьюз — будущий первый номер драфта-2019, который уже поправился и ярко смотрится в плей-офф.
Финляндия и США никогда не встречались между собой в финалах молодежных чемпионатов мира. Всего же сборные этих стран были чемпионами мира U-20 по четыре раза. США в последний на данный момент раз побеждали в 2017 году, финны годом ранее.
Начало матча — в 04:00 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей хоккея! Сегодня в финале молодежного чемпионата мира по хоккею между собой сыграют сборные США и Финляндии.